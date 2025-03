Ema Stokholma a Verissimo: “Difficile uscire dall’ultima storia”. La verità su Angelo Madonia

Fonte: IPA Ema Stokholma

Ema Stokholma è tornata a parlare di sé nello studio di Verissimo. Un’intervista che l’ha spinta a guardare al passato, come spesso accade con la famosa deejay e conduttrice radiofonica. Non soltanto spazio per il suo rapporto con i genitori, anzi. Ecco cos’ha raccontato.

Ema Stokholma è single

Al momento l’amore non rientra nei suoi piani. Se dovesse giungere una storia, non si tirerebbe indietro, ma non è alla ricerca di qualcuno. Sta bene da sola e questa è una nuova sensazione per lei.

Faccia a faccia con Silvia Toffanin, Ema Stokholma ha parlato della fine della relazione con Angelo Madonia. I due si sono conosciuti nel 2022 a Ballando con le Stelle ed è stato un amore rapido e tormentato.

“È stato difficile uscire da questa storia, perché quando accogli una persona dentro casa tua, fai lo stesso anche con il suo passato. Tu ti sposti e fai spazio. Dopo è difficile riprendersi quello spazio”.

Ha poi lanciato una frecciatina non di poco conto. Viene da pensare che le cose tra loro non siano affatto finite bene. Lo sguardo lascia intendere molto mentre dice: “Serve molto rispetto e non sempre c’è”.

La conduttrice taglia corto e le chiede come stia oggi. Sta bene e sta riscoprendo l’importanza di non cercare l’altra metà per forza. Se dovesse giungere qualcuno, la cosa importante è che dovrà capirla, accettarla senza tentare in alcun modo di cambiarla.

Anche in questo caso il riferimento pare essere a Madonia e non solo: “Basta con la possessività e l’assenza di fiducia. Basti con il vestiario e il modo di parlare. Io sono così. Spesso hanno voluto cambiarmi. È difficile essere una donna con un carattere forte e fastidioso”.

Guardando al passato, c’è stato un solo grande amore nella sua vita. Era un ragazzo francese e l’addio tra loro le ha lasciato un grande vuoto. Ha sofferto molto ed è stato un tassello chiave nella sua crescita sentimentale: “Io non sono molto equilibrata da questo punto di vista. Ho un handicap emotivo, per cui bisogna capirmi e avere pazienza”.

La famiglia

Conosciamo la triste vicenda famigliare di Ema Stokholma, che è tornata a parlare di sua madre e suo padre, così come delle violenze subite. L’uomo della sua vita, sotto l’aspetto della famiglia, è suo fratello. Senza ombra di dubbio.

Al suo fianco anche i suoi tanti amici. Si è di fatto costruita un nuovo nucleo. Al loro fianco è felice e non le manca nulla. A dimostrare la grande vicinanza è il messaggio video inviato da Andrea Delogu, compagna di tante avventure.