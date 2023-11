Fonte: IPA “Ballando con le Stelle”, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, altri invece finiscono. Ema Stokholma e Angelo Madonia ci avevano fatto sognare a Ballando con le Stelle quando nella scorsa edizione tra un tango, un valzer e un cha cha cha non solo hanno donato al pubblico performance meravigliose, ma si erano anche innamorati. La loro è stata una storia importante, anche se durata poco, ma è giunta infine al capolinea per alcune ragioni che la stessa conduttrice radiofonica ha spiegato in un’intervista a DiPiù TV.

Ema Stokholma, perché è finita con Angelo Madonia

“Non è proprio un periodo semplice – ha ammesso la bella Ema Stokholma nell’intervista -. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti“. Una incompatibilità di fondo sarebbe la causa principale della fine dell’amore tra la conduttrice radiofonica e il ballerino nonché maestro di Ballando con le Stelle, come lei stessa ha spiegato.

“La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo”, ha detto. Talvolta l’amore si esaurisce come una fiamma, altre volte va in frantumi per una grande delusione o un colpo basso da parte del partner. E poi ci sono casi come questo in cui, molto semplicemente, si trascorre del tempo insieme e ci si conosce, si fanno progetti e si prendono decisioni importanti ma, al contempo, si arriva alla conclusione che quel “lui” o quella “lei” non è la persona giusta.

“Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente – ha proseguito la Stokholma nel suo racconto -. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile. […] Cosa mi ha lasciato la partecipazione a Ballando con le Stelle? Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia, lo “spoiler” di Guillermo Mariotto

La fine di un amore non è mai semplice perché lascia delle ferite e un vuoto che, almeno all’inizio, vien difficile colmare. Ema Stokholma non ha nascosto che sia così, ha parlato di un momento tutt’altro che facile e certamente anche per il ballerino e maestro di danza Angelo Madonia sarà lo stesso. Sembra confermarlo l’ultimo post condiviso su Instagram, nel quale ha riportato in didascalia un piccato “Scrivi una didascalia… No grazie!”. Che non abbia apprezzato l’intervista della ex fidanzata?

In verità della fine del loro amore si era già parlato nei giorni scorsi. Tutta “colpa” di Guillermo Mariotto e di una gaffe che non è passata inosservata. Durante la diretta con Ballando con le Stelle – era la seconda puntata – dopo l’esibizione di Madonia con la sua attuale ballerina, Paola Perego, lo stilista e storico giudice dello show si era lasciato andare a un commento rivelatore: “Voglio di più da Paola Perego. Quando Madonia ti ha trascinata, hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba, che adesso è pure libero“. Ed ecco servito lo spoiler, purtroppo, confermato dalla diretta interessata.