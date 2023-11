Fonte: IPA Ballando con le Stelle, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Ballando con le Stelle è la trasmissione di punta del sabato sera autunnale di Rai Uno. Il dancing show, infatti, intrattiene i telespettatori da anni con le esibizioni dei ballerini provetti e le critiche della giuria. Ogni puntata presenta delle sorprese al pubblico da casa, con performance sempre più spettacolari e momenti di racconto dei diversi protagonisti. La sesta puntata, più di altre, ha fatto emergere delle certezze, ma anche nuovi lati caratteriali dei personaggi in gara.

Simona Ventura, voto 10: superlativa

Simona Ventura non sbaglia un colpo a Ballando con le Stelle. La conduttrice televisiva sembra destinata a giocarsi la vittoria insieme alla star argentina Wanda Nara, che il ritmo sembra averlo nel sangue. Già nella gara d’improvvisazione, Simona Ventura ha ballato una vera salsa, non dando l’impressione al pubblico di vedere sul palco una dilettante. Ma anche con l’esibizione in coppia con Samuel Peron la presentatrice non ha deluso, tanto da far dire a Guillermo Mariotto: “Trovato qual è la via per vincere”.

Simona Ventura non ha perso occasione anche per lanciare il suo messaggio contro la violenza sulle donne: “Le donne hanno bisogno di sentirsi libere e in libertà… Mi raccomando comunicate, denunciate, chiamate qualunque persona, non state lì a subire, mi raccomando è il momento questo per venirne fuori”. Voto: 10.

Lorenzo Tano, voto 8: sempre coerente a sé stesso

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle 2023 meno conosciuti in assoluto. Presente nel programma televisivo grazie alla fama del genitore, il ragazzo non è mai emerso pienamente nelle diverse puntate dello show televisivo. Lorenzo Tano, infatti, è sembrato piuttosto timido e legnoso nei movimenti, non conquistando mai pienamente la giuria del dancing show. Nella puntata del 25 novembre, al contrario, il ballerino provetto è riuscito a impressionare i giudici e il pubblico da casa, ma senza snaturarsi. Già nella prova a sorpresa, Lorenzo Tano ha accennato dei passi di danza, mantenendo quello che ormai sembra essere il suo stile, poco morbido ma deciso.

Nella performance in coppia con l’insegnante Lucrezia Lando, il protagonista del dancing show ha ballato un paso doble, che ha messo in risalto tutte le sue caratteristiche, grazie anche a una sapiente coreografia, che ha colpito Guillermo Mariotto: “Ma la coreografia l’ha fatta tuo padre?”. Sempre coerente a sé stesso, il ragazzo tutto d’un pezzo non si è fatto scalfire nemmeno dalla facile polemica, rispondendo a chi gli chiedeva cosa ne pensasse del fatto che Teo Mammucari avesse parlato di lui: “Il fatto che ho lasciato il segno vuol dire qualcosa, anche non parlando”. Voto: 8.

Carlotta Mantovan, voto 6: rivelatrice

Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, si sta mettendo in gioco nel famoso dancing show di Rai Uno Ballando con le Stelle. Nell’ultima puntata del programma tv la ballerina ha interpretato il ruolo di Elsa, eroina del film Disney Frozen, ma proprio in questa puntata, la ragazza ha mostrato tutto il suo carattere, polemizzando con la giuria e non solo. Tutto questo creava una dicotomia tra il vestito da regina delle fiabe e l’atteggiamento di Carlotta Mantovan, presentando al pubblico una specie di Elsa rock. Già nell’esibizione improvvisata, la moglie del conduttore tv si è scatenata in modo inedito con delle movenze agitate e inedite. “Cosa hai mangiato?” ha commentato Guillermo Mariotto, esprimendo il pensiero di tutto il pubblico che ha assistito alla performance della ballerina provetta.

Ancora più stupore è nato dal lungo sfogo di Carlotta Mantovan, che ha accusato la giuria d’essere stata troppo dura con lei: “Tanti aggettivi che io ho trovato duri”, quando lei, invece, sente di avere bisogno di leggerezza. Una serata davvero rivelatrice. Polemica a parte, sarà questo il suo vero carattere?

Wanda Nara, voto 10: magnifica

Wanda Nara ha potuto ballare in coppia con il suo ballerino Pasquale La Rocca, anche se si era pensato che avrebbe dovuto andare in pista da sola, per colpa di un’indisposizione di lui. Malgrado tutte le difficoltà, la moglie di Mauro Icardi non ha deluso in pista, scatenandosi con tantissime acrobazie spericolate. Magnifica, voto: 10.