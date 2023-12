Ventura rock’n roll: voto 10 (ancora una volta)

Non c’è niente da dire: Simona Ventura si sta dimostrando la vera protagonista di questa stagione di Ballando con le stelle. Lei e Samuele Peron sono stati la quarta coppia a scendere in pista… E hanno fatto ballare tutti noi. I due sono sicuramente tra i possibili vincitori di questa edizione del programma di Rai 1 e, anche questa sera, non ha deluso le aspettative di giuria e pubblico. La coppia ha portato in pista un cha cha molto rock’n roll sulle note di Should I Stay Or Should I Go dei Clash.

Il momento più bello però è stato prima dell’esibizione, quando la regia ha mostrato un video di Simona Ventura, che si è aperta su cosa significhi per lei partecipare al programma. Un momento sincero e intimo, che dice tanto della donna e della professionista: “A me Ballando con le Stelle, sta facendo benissimo. Qui, non esistono maschere e non esiste nulla di falso, è un’esperienza che sta portando tanto nella mia vita. Sto imparando a fidarmi delle persone e ad abbattere certi muri che ho alzato nel tempo”. Parole che racchiudo quella che è l’essenza del programma: Vip che si aprono al pubblico, mostrandosi in vesti inedite e condividendo difficoltà e insicurezze.

Sara Croce discussa: voto 5 (ma il vestito merita un 8)

Sara Croce non convince tutti. La modella è migliorata moltissimo nelle settimane, e si vede: molta più sicurezza, i passi sono più espressivi e sentiti ed è anche aumentata l’affinità con il suo ballerino, Luca Favilla. La coppia si è esibita in un paso doble interessante, ma ha totalizzato un punteggio non del tutto soddisfacente. A non tutti i giudici infatti si sono dimostrati contenti della loro esibizione, che ha anche sollecitato una discussione tra due membri della giuria: Guillermo Mariotto o Carolyn Smith. Il primo ha evidenziato come nella loro performance mancasse emozione. Un commento durissimo visto che Ballando con le stelle è ormai agli sgoccioli.

Carolyn Smith ha ribattuto con decisione: “La prima cosa che vorrei dire a Mariotto è che non deve mai mancare di rispetto a chi sta facendo un mestiere non suo, perché non è facile, poi, lei è molto alta e non è semplice muoversi in certi modi. Io giudico il ballo comunque”. E su questo, effettivamente, poco si può dire: i passi c’erano e la modella ha sfoggiato un vestito rosso lungo e sensuale che ha valorizzato l’intera esibizione.