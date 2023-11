Chi è Sara Croce, la star di Ballando con le stelle “messa alla gogna”

Fonte: IPA Sara Croce

Sara Croce è una delle concorrenti dell’attuale edizione di ‘Ballando con le stelle’. In coppia con Luca Favilla, la modella sta lentamente conquistando il plauso dei severissimi giudici, che all’inizio dello show non le avevano risparmiato aspre critiche: tacciata di non avere personalità, la ragazza, dopo un iniziale momento di sconforto, ha trovato la forza di reagire. Ma chi è la bellissima ex Madre Natura protagonista dello show di Milly Carlucci?

Chi è Sara Croce

Nata il 4 giugno 1998 a Garlasco, un paese in provincia di Pavia, Sara Croce ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, classificandosi al quarto posto al concorso di Miss Italia nel 2017. Successivamente, ha intrapreso con successo la professione di indossatrice, sfilando per brand come Elisabetta Franchi, Guess, Off-White e molti altri. Eppure, nonostante la bellezza sia oggi il suo biglietto da visita indiscusso, l’influencer ha spiegato di non essere sempre stata così attraente, dando di sé una descrizione di sé piuttosto singolare: “Ero una ragazzina normale. Sa quanti no mi sono presa dai ragazzi? Tanti, come tutti. Ma mi sono serviti anche quelli”.

Di certo i rifiuti non sono serviti a fermarla, visto che ancora adolescente si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di modella e con i guadagni delle sfilate si è pagata anche l’Università. La popolarità, tuttavia, arriva nel 2019, quando Paolo Bonolis la sceglie per vestire i panni di Madre Natura nel programma Ciao Darwin, a cui segue la partecipazione ad Avanti un altro nel ruolo di Bonas e quella al Maurizio Costanzo Show.

Le critiche a ‘Ballando con le stelle’

Nonostante si sia spesso parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, Sara ‘declina’, l’invito di Alfonso Signorini e preferisce scendere ‘in pista’ per Milly Carlucci nello show Ballando con le stelle: ad ottobre, la Croce è nel cast in coppia con Luca Favilla, ma l’inizio per lei è tutto in salita. I giudici dello show si dimostrano infatti molto severi nei confronti della modella, rimproverandole di avere ‘poco carattere’ sia nel ballo che nelle sue dichiarazioni: “Eppure mi è servito. Quando ti buttano già così, o gli dai ragione o tiri fuori gli artigli” ha spiegato lei in una recente intervista.

Tra i più agguerriti detrattori della Croce, c’è stato anche il giornalista Alberto Matano: “Mi ha detto che dico di venire dal paesino ma su Instagram mostro una vita da globetrotter. Quelle parole mi hanno dato fastidio. Io non ho fatto la parte della piccola fiammiferaia. Io abito ancora a Garlasco anche se ci sto pochissimo” ha spiegato ancora l’indossatrice, rivendicando con forza la sua semplicità di ragazza della porta accanto.

Gli amori di Sara Croce e i sogni nel cassetto

Suo malgrado, Sara Croce si è trovata al centro della cronaca rosa anche per le sue vicende amorose. Più che per la breve storia con Andrea Damante, la showgirl ha fatto discutere per la frequentazione con Hormoz Vasfi, un petroliere iraniano, per alcuni mesi nel 2020. Tuttavia, dopo la rottura, l’uomo l’ha denunciata chiedendo un risarcimento di 1 milione di dollari, cifra spesa durante la relazione tra regali e viaggi. A sua volta, la modella lo ha denunciato per stalking. Oggi è felicemente fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory.

E sul futuro, non sembra avere dubbi: “Vorrei fare televisione, ma senza bruciare le tappe. Preferisco una strada lunga e discreta, in cui mi godo il percorso e faccio tante esperienze. Non amo il gossip: ci sono stata, si è parlato di me per relazioni sentimentali e vicende che mi hanno esposto a gogne mediatiche, e l’ho vissuta così male che ho capito che non fa per me, che non mi piace fare rumore. Il mio sogno è fare la carriera di Milly Carlucci e magari, alla sua età, essere direttore artistico di un mio programma”.