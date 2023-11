L'attrice non sarà 'ballerina per una notte' nella prossima puntata dello show di Milly Carlucci

Fonte: IPA Edwige Fenech

L’attesa reunion tra due protagonisti indiscussi della commedia sexy all’italiana non ci sarà: parliamo dell’incontro tra Lino Banfi ed Edwige Fenech, protagonisti annunciati della terza puntata di Ballando con le Stelle. Se l’interprete pugliese risulta ancora nel cast dei concorrenti di quest’anno, l’attrice ha invece dato forfait, e non sarà ‘ballerina per una notte’ come annunciato in precedenza.

Il forfait di Edwige Fenech

Icona di bellezza intramontabile, Edwige Fenech era stata annunciata in qualità di ‘ballerina per una notte’ nella terza puntata di Ballando con le Stelle. I nostalgici già pregustavano una reunion sul piccolo schermo tra l’attrice e Lino Banfi, suo collega in numerose pellicole cult degli anni ’70 ed attualmente nel cast dello show. Un incontro che, come annunciato dalla padrona di casa, putroppo non ci sarà: Edwige ha infatti dato forfait, e non potrà prendere parte alla trasmissione.

Fonte: IPA

La notizia è arrivata nel corso di La Vita in Diretta per bocca della stessa conduttrice: “Edwige è influenzata, e sarà dunque indisponile per sabato 4 novembre. Al suo posto stiamo comunque preparando una sorpresa davvero interessante” ha spiegato la Carlucci in collegamento con Alberto Matano. Impossibile, per il momento, sbilanciarsi sui possibili sostituti della Fenech: l’augurio è che la diva possa presto rimettersi in forma, e che il suo appuntamento sulla pista da ballo sia solo rimandato.

Prima di Edwige Fenech si erano susseguiti come ‘ballerini per una notte’ nelle due precedenti puntate di ‘Ballando con le stelle’ Andrea Antonello e i Pooh, protagonisti in pista insieme ad alcuni dei maestri del programma.

Ballando con le stelle, l’edizione attuale

La diciottesima edizione di ‘Ballando con le stelle’ vede al timone dello show Milly Carlucci e Paolo Belli. Confermata anche la giuria, che vede schierati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino,Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariott. Le coppie in gara, invece, sono composte, come sempre, da volti noti dello spettacolo e ballerini professionisti. A contendersi la vittoria in pista sono l’attore Ricky Tognazzi e Tove Villför; la conduttrice (e neosposa) Rosanna Lambertucci con Simone Casula; la presentatrice Simona Ventura e Samuel Peron; il compagno di SuperSimo Giovanni Terzi e Giada Lini; Carlotta Mantovan, seconda classificata a Miss Italia e moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, con Moreno Porcu; Paola Perego con Angelo Madonia; il giornalista Antonio Caprarica e Maria Ermachkova; la modella e star di ‘Avanti un altro’ Sara Croce e Luca Favilla; il conduttore Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina; il figlio d’arte Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; l’indimenticabile attore Lino Banfi con Alessandra Tripoli; e infine la showgirl e procuratrice sportiva Wanda Nara con Pasquale La Rocca.

Un cast in cui si alternano perfettamente veterani e nuove leve che promette scintille, vista anche la versatilità in pista che alcuni concorrenti hanno già dimostrato. E anche in termini di share la diciottesima edizione dello show sta facendo piuttosto bene, nonostante la contrapposizione a ‘Tu si que vales’ su Canale 5. La finale è prevista per il prossimo 23 dicembre, e in molti già scommettono su chi potrebbe giocarsi la coppa a pochi giorni dal Natale.