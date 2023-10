Ballando con le Stelle, Lino Banfi si scioglie in lacrime e conquista la giuria

Fonte: IPA Milly Carlucci, 10 look che hanno fatto la storia della regina di “Ballando”

Il 21 ottobre 2023 ha avuto avvio la nuova edizione di Ballando con le Stelle. A scendere in pista con il cast di ballerini della fortunata trasmissione televisiva della Rai, anche tantissimi vip. Tra i nomi più attesi: Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, Paola Perego, Teo Mammucari e Lino Banfi.

Ad aprire le danze è stato il giornalista Antonio Caprarica, ma l’esibizione più apprezzata è stata quella dell’amato comunico pugliese, che ha emozionato tutti con il suo racconto e la sua performance, portando a casa un punteggio altissimo.

Ballando con le Stelle: Lino Banfi piange in diretta per la moglie Lucia Zagaria

L’edizione 2023 di Ballando con le Stelle promette davvero bene. Infatti il cast della trasmissione è stato scelto con cura e molti sono i nomi attesi dal pubblico televisivo. Tra questi, ovviamente, anche il mitico Lino Banfi, che dopo aver fatto ridere per generazioni gli italiani, nella prima serata del dance show di Rai Uno è riuscito a commuovere tutti, mostrando il suo lato più fragile e tenero.

La stella del cinema italiano, infatti, ha ballato un walzer sulle note di una romantica canzone di Michele Zarrillo, la bellissima Cinque giorni. Lino Banfi ha rivelato, prima di cominciare a danzare, che la canzone era molto amata da lui e dalla compianta moglie Lucia Zagaria. L’attore si è subito commosso nel parlare del suo amore, ormai perduto.

Ma, anche dopo la fine della sua esibizione in pista, Lino Banfi si è aperto in un pianto liberatorio che ha coinvolto tutta la giuria. Il comico si è scusato con la conduttrice del programma televisivo per il suo momento di debolezza: “So che è un dolore che riguarda tantissime persone, ma io con lei avevo da poco festeggiato 61 anni di matrimonio”. L’attore ha svelato che la moglie lo spingeva da tempo a prender parte alla trasmissione e parlando di lei ha reso chiaramente noto tutto il suo amore e il suo dolore: “È come strapparsi un pezzo di pelle, la ferita è ancora fresca”. L’esibizione commovente di Lino Banfi ha così coinvolto la giuria da ricevere il massimo dei voti. Partenza col botto per il comico pugliese.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci apre la nuova edizione con un appello

La sfida del sabato sera della televisione italiana è tra Tu si Que Vales e Ballando con le Stelle. Il programma di punta del prime time autunnale di Rai Uno è partito con una prima puntata in cui il pubblico ha potuto famigliarizzare con i nuovi concorrenti e gli accoppiamenti con i professionisti della trasmissione.

Al timone del programma, come sempre, l’indomabile Milly Carlucci che ha inaugurato la puntata, presentando le coppie in gara e aprendo il televoto. Visto che le esibizioni non erano ancora andate in onda, la conduttrice televisiva ha esortato il pubblico ha votare in base alla propria simpatia.

Poco generosi di voti i quattro membri della giuria: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Infatti, le prime esibizioni della serata sono state valutate anche con diversi zero. Le votazioni hanno scatenato le proteste di Wanda Nara e Teo Mammucari, che ha minacciato con ironia: “Se Mariotto mi da zero gli alzo le mani”.