Il ritiro di Lino Banfi da Ballando con le Stelle non avrebbe dovuto sorprenderci. Nel corso della terza puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha annunciato di voler abbandonare la gara, per lasciare spazio agli altri e non influenzare l’esito delle esibizioni con la sua popolarità. Un gesto indubbiamente forte, accolto con sincero dispiacere dal pubblico, che lo ha amato fin dalla prima puntata, e da parte della produzione di Ballando. Banfi ha aggiunto ulteriori dettagli importanti nel corso di un’intervista, dopo aver confermato il ritiro a La Vita in Diretta.

Lino Banfi, il ritiro da Ballando con le Stelle era già deciso

Chi sperava in un ripensamento dovrà fare i conti con la scelta di Lino Banfi di volersi ritirare da Ballando con le Stelle. In prima battuta lo ha annunciato durante la terza puntata, proprio poco dopo la sua esibizione; lo ha confermato in seguito ad Alberto Matano; infine, ha svelato qualche dettaglio in più durante un’intervista al settimanale Chi. “Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo”.

Al settimanale, ha ammesso di sapere come funziona il programma e di non avere l’intenzione di andare fino in fondo. “Non ho gli anni né la forza”. Ha persino scelto la puntata in cui annunciare il ritiro, ancor prima dell’inizio del programma. “Se riesco a resistere e non mi cacciano prima, io alla terza puntata al massimo ci posso arrivare, poi stop”. Il suo è un ritiro consapevole, e non c’è alcun rimpianto o rimorso, anzi. Sa di aver dato quello che poteva dare.

Perché ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle

A 87 anni, Lino Banfi è più lucido che mai, molto di più di tanti altri attori e personaggi dello spettacolo. Ha persino ammesso di aver fatto uso della “strategia del marketing”. Come? “Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura”. Nel corso dell’intervista ha menzionato le “cose buone” che ha fatto nel programma e, in effetti, la sua prima esibizione, un tango in onore della moglie Lucia Zagaria, scomparsa il 22 febbraio 2023, ha emozionato la giuria e il pubblico.

E proprio Lucia è il filo conduttore della scelta di Lino Banfi, che ha accettato di prendere parte al programma di Milly Carlucci per lei. Per onorarla e omaggiarla. “Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti. Se ho accettato di fare Ballando dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei”.

Al di là di tutto, Lino Banfi si è messo in gioco a 87 anni. Ma sa di non aver bisogno di dimostrare nulla, perché ha già fatto la storia, più volte. Si è misurato con il ballo, ci ha provato, e ha lasciato a tutti noi qualcosa di più di una semplice esibizione: ci ha ricordato l’importanza di provare e di essere consapevoli delle nostre scelte, senza permettere alla corrente di influenzarci.