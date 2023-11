Fonte: IPA “Ballando con le Stelle”, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Nella serata di sabato 11 novembre 2023 è andata in onda la nuova puntata di Ballando con le Stelle, con al timone, come sempre l’instancabile Milly Carlucci. In giuria, come sempre, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Tra i personaggi più importanti del cast di stelle dell’edizione 2023 del programma televisivo, anche Lino Banfi, che, però, ha deciso di ritirarsi dalla competizione. Infatti, a inizio puntata, il comico ha annunciato il suo abbandono, spiegando le motivazioni che l’hanno portato a questa scelta.

Lino Banfi annuncia il suo ritiro da Ballando con le Stelle: le motivazioni

Lino Banfi è stato uno dei protagonisti indiscussi delle prime puntate di Ballando con le Stelle 2023. L’attore, però, ha deciso di ritirarsi come annunciato nello stesso programma televisivo e ribadito a La Vita in Diretta.

Lino Banfi ha svelato alle pagine di un settimanale di aver deciso, da sempre, che si sarebbe ritirato prima della fine naturale del programma televisivo, ma nel corso della puntata dell’undici novembre, il comico ha spiegato le vere motivazioni che hanno portato a questa decisione. Lino Banfi ha confermato definitivamente la scelta di lasciare Ballando con le Stelle: “Sono qui per confermarvi che non posso continuare… Non ce la faccio”

Il comico ha spiegato che, durante tutto questo periodo di sua permanenza nel programma televisivo, è stato molto male, a causa di un semplice semino di cachì, che ha lesionato i suoi denti: “Per un semino di cachì… Sono andato avanti con tre antibiotici al giorno, sei punti che voi non vedete qui… Mi hanno tolto due denti miei e uno non mio, tutto per un semino di cachi… Cachi maledetto… Me lo stavo pregustando… Dentro c’era un semino piccoli, che ho sentito che si è infilato sotto i denti di sotto… Ormai aveva lesionato”.

Lino Banfi svela di aver recentemente subito un’operazione

Lino Banfi ha lasciato Ballando con le Stelle, svelando di essere sottoposto a delle cure mediche. L’attore ha anche affermato di aver subito un’operazione negli ultimi giorni per dei problemi ai denti: “Subito mi han fatto la radiografia… ‘Preparate la sala operatoria’… Due ore e un quarto… Io sto benissimo, non prendo niente, alla grande”.

La star della cinematografia italiana ha anche sdrammatizzato sull’argomento: “Devo fare il comico per forza” cantando: “Cachiii, per un semino cosììì”. Lino Banfi ha lasciato la trasmissione con una sorpresa, presentando la figlia Rosanna Banfi: “Vi verrò a trovare qualche volta… Ho chiamato un’altra ballerina… Fa da ballerina e da badante a casa mia: Rosanna Banfi”.

La figlia del famoso comico italiano ha ballato sul palco dello show televisivo e ha espresso la sua opinione sul ritiro del padre: “Penso che sia giusto che tu torni a casa, come Lessie. Ti sei divertito, hai fatto un excursus bellissimo, ci hai raccontato… Ci hai fatto piangere, la prima puntata eravamo tutti disperati… Hai fatto piangere tutta Italia… Hai avuto una maestra eccezionale”. Come già successo con la sua prima esibizione nel programma televisivo, Lino Banfi ha fatto commuovere nuovamente tutti e ha ricevuto una standing ovation, mentre abbandonava lo studio dello show con una bella notizia: “Sono entrato nella Treccani”.