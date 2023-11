Fonte: IPA “Ballando con le Stelle”, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

C’è un concorrente a Ballando con le Stelle che ha conquistato tutti, lasciandoci qualcosa che va al di là delle semplici emozioni: l’umiltà. La consapevolezza di aver dato tutto e di sapersi fermare al momento opportuno, un gesto che appartiene solo ai grandi divi. Nel corso della terza puntata del dance show condotto da Milly Carlucci, Lino Banfi ha annunciato il ritiro: a La Vita in Diretta, ha svelato qualcosa in più in merito.

Lino Banfi si ritira da Ballando con le Stelle

Lino Banfi, all’età di 87 anni, non ha più nulla da dimostrare. Un professionista che ha fatto la storia del cinema italiano, il nonno d’Italia. Eppure, ha scelto ugualmente di mettersi in gioco e di partecipare a Ballando con le Stelle in veste di concorrente. Durante la prima puntata, ha colpito il pubblico e la giuria parlando della scomparsa della moglie Lucia Zagaria, lasciandosi andare alle lacrime. “È come strapparsi un pezzo di pelle, la ferita è ancora fresca”.

Dopo essersi esibito nella terza puntata, andata in onda sabato 4 novembre, Banfi ha però annunciato il ritiro dal programma, mandando ovviamente in agitazione Milly Carlucci e la produzione. Proprio la conduttrice ha “corteggiato” per anni l’attore pugliese per prendere parte allo show. “Aspetta, non prendiamo decisioni affrettate. Ne parliamo meglio e poi deciderai la prossima settimana”. Ma a La Vita in Diretta, da Alberto Matano, Banfi ha confermato di voler lasciare lo show.

Perché Lino Banfi vuole lasciare Ballando con le Stelle

Prima di tutto, ha confermato la sua presenza sabato sera, ma non per gareggiare: dovrebbe incontrare i dirigenti e la Carlucci proprio oggi, 7 novembre. “Perché per lasciare voglio trovare la soluzione giusta. La domanda è sempre la stessa: che cosa ancora devo conquistare? Sono felice così, ho fatto delle cose belle e ho ottenuto un bel risultato. Voglio che mi rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l’ho. Ho lo zucchero sulla bocca. Poi dopo si raffredda tutto. Anche perché dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra”.

L’attore ha anche ammesso che non si sarebbe mai aspettato il moto d’amore e d’affetto che c’è stato nei suoi confronti. Anche per strada, molte persone lo hanno fermato per fargli i complimenti per le sue esibizioni. “Per questo dico ‘perché lasciare dopo?’ Meglio abbandonare adesso che è tutto dolce. Spero che possiate capire il mio punto di vista”, ha chiarito. Secondo la ballerina Alessandra Tripoli, però, Banfi avrebbe ancora molto da dare. “Mi sono trovata benissimo con Lino, ed è una persona speciale”.

Contrariamente a chi farebbe carte false pur di assicurarsi un posto nello show della Carlucci, Banfi vuole lasciare spazio a chi se lo merita. “Non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità”. Un gesto che appartiene decisamente solo ai grandi divi. Al netto del suo addio allo show (la speranza è che ci ripensi), Banfi ci ha già donato una lezione di umiltà, di sincerità, che va ben oltre lo spettacolo, le luci sfavillanti. Il suo valzer in memoria di Lucia Zagaria ne è un magnifico esempio, perché non c’è pietismo nel ricordo.