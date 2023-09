“Ballando con le stelle”: concorrenti ufficiali, maestri, giuria, quando inizia

Fonte: IPA Milly Carlucci

Una nuova edizione che promette bene, quella di Ballando con le stelle, e per la quale Milly Carlucci non sta lasciando veramente niente al caso. E sì, perché dall’altra parte c’è ancora Maria De Filippi – per la prima volta senza Belen Rodriguez al sabato sera – e la sfida è già aperta. Il cast si delinea giorno dopo giorno, con gli annunci che arrivano direttamente dall’Instagram ufficiale del programma, mentre la giuria è confermata ormai da tempo nonostante la conduttrice abbia voluto lasciare un velo di incertezza sui nomi dei giudici al banco.

Ballando con le stelle, i concorrenti

Siamo partiti da un nome davvero illustre, quello di Ricky Tognazzi, che ha inoltre una bella gatta da pelare. Attore, regista e produttore – da ottobre anche ballerino – deve infatti fare i conti coi giudizi di sua moglie Simona Izzo, che per questa edizione è stata scelta come commentatrice a bordo campo. Al suo nome si aggiunge quello di Rosanna Lambertucci, fresca di nozze con Mario Di Cosmo – e quello di Simona Ventura, che partecipa con il compagno Giovanni Terzi.

Confermata anche Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, che torna sulla pista di Ballando con le stelle dopo essere stata ballerina per una notte nel 2022. E non poteva essere altrimenti: la giuria era rimasta incantata dalla sua grazia e dalla sua luce, che emana attraverso la sincerità degli occhi e del sorriso che non ha mai perso nonostante le prove durissime alle quali l’ha sottoposta la vita.

Altro grande nome della nuova edizione è quello di Paola Perego, che ufficializza la sua partecipazione promettendo di allenarsi direttamente dal divano. La conduttrice di Citofonare Rai2 si è infatti presentata in video con un paio di scaldamuscoli ma comodamente sdraiata sui cuscini. Che dire? C’è sicuramente da divertirsi.

I maestri di Ballando con le stelle

Sui maestri, vige ancora il più stretto riserbo. È praticamente certa la riconferma di alcuni dei nomi storici del programma, com’è nelle abitudini di Milly Carlucci, ma non si escludono dei nuovi ingressi – come accaduto nel 2022 – che possano rinforzare il cast artistico del talent di ballo dedicato ai Vip.

Si attende quindi la conferma per Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Samuel Peron e gli altri volti storici del programma. Potrebbero tornare anche le new entry della passata stagione come Moreno Porcu, Simone Casula e la bravissima Giada Lini ma – per il momento, tutto tace.

La giuria

I giudici sembrano essere approvati in blocco, nonostante le voci di netto rinnovamento partite proprio dalla conduttrice. Carolyn Smith, presidente di giuria, ha già rivelato di essere pronta a riprendere il suo posto. Dovrebbero tornare anche Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, presente fin dalla prima edizione trasmessa nel 2005 e che vide il trionfo di Simone Di Pasquale in coppia con Hoara Borselli.

Quando inizia

La prima puntata di Ballando con le stelle è prevista per sabato 21 ottobre, dalle 21,40, su Rai1. Il programma è visibile anche in streaming, sul canale dedicato RaiPlay, e su tutti i dispositivi elettronici che abbiano accesso alla Rete come smartphone, tablet e smart TV.