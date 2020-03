Chi è Tove Villfor, la nuova ballerina di Ballando con le Stelle

editato in: da

Tove Villfor è la nuova ballerina di Ballando con le Stelle 2020. Ad annunciare il suo ingresso nel cast dello show di Milly Carlucci è stata proprio la professionista di danza che ha postato un video su Instagram. Tove ha svelato di essere approdata nella trasmissione dopo diversi provini e di essere molto emozionata per questa nuova avventura.

Classe 1996, Tove Villfort è una ballerina svedese, ma da diverso tempo vive a Roma. La sua professione, come accade anche per i suoi colleghi, l’ha portata a girare il mondo. Oltre alla passione per la danza, Tove sa anche recitare, non a caso ha preso parte a una puntata di Che Dio ci aiuti, la fiction Rai con Elena Sofia Ricci.

L’amore per il ballo ha portato Tove a creare un’amicizia molto bella con Veera Kinnunen, ballerina nel cast di Ballando con le Stelle dal 2013 ed ex compagna di Stefano Oradei. “Sono arrivata a Ballando con le Stelle dopo le selezioni di Ballando on the road che ho fatto per due anni consecutivi – ha raccontato -. Sono super emozionata visto che è il mio primo anno”.

Quest’anno Ballando con le Stelle dovrà fare a meno di alcuni volti molto amati del programma. Prima di tutto di Samanta Togni che dopo le nozze con Mario Russo ha annunciato l’addio alla trasmissione. “È stata una mia scelta – aveva svelato poco prima delle nozze -, ho deciso di lasciare nel momento giusto. Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare. Ballando mi ha dato tantissimo, ma ora voglio fare altro”.

Non ci sarà nemmeno Alessandra Tripoli, volto molto amato della trasmissione, che ha scelto di tornare a Hong Kong dove vive con il marito, rinunciando allo show.