Samanta Togni a Domenica Live svela un retroscena sulle nozze con Mario Russo

Samanta Togni e Mario Russo sono appena tornati da un bellissimo viaggio di nozze. Dopo essersi rilassati e essersi goduti la meritata vacanza, hanno deciso di raccontare i dettagli del loro matrimonio, avvenuto il 15 febbraio del 2020, a Barbara D’Urso. La conduttrice, inoltre, ha mostrato immagini inedite della cerimonia.

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. La conduttrice ha accolto l’ex ballerina di Ballando con le Stelle con affetto, d’altronde le due sono amiche da tempo. Hanno, infatti, voluto anche raccontare un piccolo aneddoto che risale a qualche tempo prima dell’incontro dei due neo-sposi.

Ti ricordi – ha esordito la D’Urso – quando andavamo a cena e ti raccontavo che non riuscivo ad incontrare nessuno che mi piacesse e tu mi dicevi che anche a te non piaceva nessuno? E adesso? Ti sei sposata! Allora può succedere!

La coppia, guidata dalla conduttrice, ha ripercorso la loro storia, partendo dal loro primo incontro fino ad arrivare alle recenti nozze. Samanta Togni, bellissima e raggiante, ha raccontato:

Ci siamo conosciuti in treno, nella tratta che va da Napoli a Roma. Casualmente ci siamo seduti uno di fronte all’altro. Io ero salita in treno e mi ero seduta nel primo posto libero, dal quale mi hanno cacciato perché non era il mio. Quando mi sono alzata ho incrociato i suoi occhi. Ci siamo subito seguiti su Instagram, ma non ci siamo lasciati il numero. Il primo bacio è arrivato dopo quindici giorni

Mario ha aggiunto ulteriori dettagli svelando un romantico retroscena:

Dopo l’incontro del treno sono andato a Dubai, le ho proposto di cancellare il volo ma lei in maniera elegante ha declinato. Poi ci siamo incontrati al lago di Piediluco, dove ho passato una settimana con lo scopo di conoscerla. Già dopo qualche giorno le ho detto che l’avrei sposata. A Capri le ho fatto la proposta.

La conduttrice, infine, ha voluto mandare in onda immagini inedite del matrimonio e, con un bellissimo servizio, ha mostrato un’emozionata Samanta alle prese con i preparativi e un determinato Mario in attesa all’altare. Molto tenero anche il momento della celebrazione ufficiale, con la Togni che ha deciso di sorprendere il futuro marito con un look fuori dagli schemi.

Niente abiti ampi e niente velo. Per sposarsi Samanta ha scelto un tailleur bianco da uomo e un cappello a cilindro. Un look stravagante ma perfetto per lei: era semplicemente bellissima. I due, ora, sono pronti a vivere la loro vita da marito e moglie. Quali sono i loro piani per il futuro?