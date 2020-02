Caterina Balivo, Samanta Togni si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Si sa, a Vieni da Me le emozioni sono di casa. Questa volta Caterina Balivo ha ospitato Samanta Togni e il compagno Mario Russo. L’ha fatto in un giorno molto speciale per la coppia, non solo perché è la Festa degli Innamorati ma anche e soprattutto perché i due convoleranno a nozze domani.

Il 15 febbraio 2020 è infatti la data stabilita per il loro romantico sì. Tuttavia, anche con questo meraviglioso impegno alle porte, i due hanno accettato l’invito di Caterina Balivo e si sono messi in gioco, rispondendo a tutte le sue domande.

Nel corso dell’intervista, la Togni si è lasciata andare e insieme al compagno, chirurgo plastico di grande fama, ha rivelato dei dolcissimi dettagli sulle nozze e, più in generale, sulla loro relazione. È stato proprio il compagno di Samanta a iniziare, raccontando come si sono conosciuti:

Era una mattina come le altre e io ho preso il treno. Ho visto entrare questa bella donna e sono rimasto rapito. Non sapevo che era famosa, perché ho vissuto molti anni all’estero, in Inghilterra, Spagna e Dubai, quindi non guardo televisione. Speravo si sedesse vicino a me ma non è andata così.

Russo spiega, però, che il destino ha giocato a suo favore:

Lei ha rubato il posto ad un’altra persona, non si è seduta nel posto che le era stato assegnato. E caso ha voluto che, infine, abbia dovuto occupare la poltrona di fronte a me. Ho preso coraggio, mi sono fatto avanti.

La Togni ha poi detto di essere grata a quel colpo di fortuna e di essere stata colta di sorpresa dalla proposta di matrimonio, che è arrivata dopo pochissimo. I due, infatti, si sono conosciuti a luglio e già ad agosto lui si è inginocchiato per chiederle la mano, lasciando lei emozionata e a bocca aperta.

Le ho chiesto di sposarmi a Capri, com la luna piena. Mi sono tolto la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti.

Dopo il racconto della proposta da parte di Mario, la Togni è apparsa quasi commossa e il pubblico si è emozionato: la stessa Balivo ha commentato con parole affettuose. Insieme, poi, hanno parlato della gelosia reciproca: entrambi hanno a che fare con persone dal fisico statuario e dai lineamenti perfetti, essendo lei una ballerina e lui chirurgo estetico, ma nonostante i piccoli screzi la loro relazione è solida.

Infine, i due hanno raccontato un dettaglio davvero squisito sulle nozze: le bomboniere sono state realizzate da Samanta. Si tratta di vasetti con dentro la marmellata d’arance preparate da lei e dalla sua mamma. Un tocco di dolcezza che, sicuramente, delizierà anche gli invitati.