La Volta Buona, pagelle del 29 maggio: la reunion di “Un medico in famiglia” (9), Caterina Balivo si commuove (10)

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Puntata nostalgica e densa di ospiti quella di venerdì 29 maggio de La Volta Buona. Caterina Balivo torna nel salotto di Rai 1 con il cast di una delle serie tv più amate: Un medico in famiglia.

In studio Lino Banfi, che sta per spegnere 90 candeline, e Milena Vukotic, due colonne portanti di quella famiglia televisiva che ha tenuto compagnia agli italiani per vent’anni.

La puntata si concentra poi sul tema della longevità: i segreti con cui vivere di più e meglio e alcuni particolarissime abitudini di chi oggi ha un’età e un aspetto invidiabile. Le nostre pagelle.

La reunion di “Un medico in famiglia” (9)

L’11 luglio Lino Banfi spegnerà 90 candeline, ma in studio è lui il più vitale di tutti. Allenatore nel pallone, ma soprattutto nonno Libero per cui una parola è troppo ma due sono poche.

Con lui, in studio si crea una reunion che scalda il cuore: arrivano sua figlia Rosanna, Gabriele Cirilli, Milena Vukotic , che nella serie interpretava Enrica, la moglie di nonno Libero, e Margot Sikabonyi, la dolce Maria che fece sognare mezza Italia. “Era la nostra ancora“, racconta Milena parlando di Lino. “Nella serie era mio marito, ci siamo lasciati e ripresi. È sempre pronto a reagire a tutte le difficoltà.”

Si ripercorrono anche le strade prese dai più giovani del cast: Marco Cadeddu oggi vive in Germania e fa il fantino, mentre sua sorella Eleonora è rimasta nel mondo dello spettacolo, tra recitazione e social. Marco si collega dalla Germania, Eleonora è in studio, ed entrambi si lanciano ad abbracciare i loro nonni acquisiti con la stessa energia di vent’anni fa.

La nostalgia che circonda Un medico in famiglia nasce proprio da questo: una famiglia in cui tutti, in qualche modo, si sono potuti rispecchiare. E forse è proprio per questo che, nel salotto di Caterina Balivo, la domanda arriva inevitabile: si farà una nuova stagione?

Il cast non ha dubbi, la vogliono, la chiedono a gran voce, e gli ospiti in studio la pensano allo stesso modo. L’affetto è palpabile, lo stesso che ha riportato in vita I Cesaroni. L‘occasione è ghiotta, il cast è pronto, e Lino Banfi a 90 anni, dice di voler aprire anche un suo podcast personale. Il segno che ha ancora moltissimo da dire.

Caterina Balivo si commuove con Lino Banfi (10)

Caterina Balivo è una conduttrice che non tiene le distanze dalle storie dei suoi ospiti: ci entra dentro e, con grandissima empatia, si lascia toccare. E con Lino Banfi non poteva essere altrimenti.

In studio si va oltre il suo ruolo di nonno Libero e si ripercorre la vita vera di Lino, in particolare la sua storia d’amore con la moglie Lucia, venuta a mancare nel 2023. Un amore grande, intimo, di quelli che durano tutta una vita. In studio arriva un video che li ritrae insieme in studio con Fabrizio Frizzi per festeggiare un anniversario, e in quel momento il tempo si ferma. L’emozione è palpabile e nell’aria c’è una grande commozione.

Caterina non riesce a trattenere le lacrime. E nel pianto di commozione per l’amore di Lino si intreccia anche un altro ricordo dolcissimo: quello di Fabrizio Frizzi che, ospite da Mara Venier, aspettava con lei la sua bambina.

I passi per la longevità (6)

Cambio di registro, cambio di location. Dalla commozione del salotto di Rai 1 si vola direttamente a Mondello, dove in collegamento c’è Alessandra Tripoli, ballerina, ed ex compagna di ballo di Lino Banfi a Ballando con le Stelle. Il compito è nobile: mostrare come il ballo possa essere uno dei segreti della longevità.

Detto fatto. Alessandra si lancia in un balletto estivo sulle note di La testa gira di Fred De Palma, circondata da un gruppo di persone di età diverse. Siamo a Mondello, sono abbondantemente più di 30 gradi, la coordinazione è quella che è, e l’entusiasmo abbonda in misura inversamente proporzionale alla sincronia. Ma in fondo il messaggio passa: ballare fa muovere il corpo, fa socializzare, tiene la mente sveglia. Tutto vero, tutto condivisibile.

Sarà che con Lino Banfi in studio il paragone è spietato, ma il collegamento strappa comunque più di un sorriso.

Susanna Egri, 100 anni solo all’anagrafe (8)

Se Alessandra Tripoli ci ha mostrato come si balla a Mondello sotto il sole, Susanna Egri ci ricorda che il ballo è una cosa seria e che può accompagnarti per un secolo intero.

La ballerina ha 100 anni e li porta con una leggerezza e un’ironia che mettono in imbarazzo chiunque si lamenti di un lunedì mattina.

In studio è un piccolo spettacolo. Vivace, arguta, con la battuta sempre pronta, e quando si parla di alimentazione, la scienza nutrizionale può anche farsi da parte: Susanna confessa di non mangiare mai troppo, ma di fare colazione con i peperoni. Non una scelta consigliata sui manuali di medicina, ma che evidentemente, almeno per lei, funziona.

Il suo vero segreto è però l’entusiasmo e la voglia di fare. Susanna insegna ancora danza, ha progetti, ha idee, guarda avanti. Non si è lasciata intrappolare da un numero sulla carta d’identità: è proprio questo, più dei peperoni a colazione, il segreto che vale la pena rubarle.

Claudia Gerini, pace fatta con Riccardo Sangiuliano (7)

Le pause di riflessione, quel limbo diplomatico in cui non si è insieme ma non si è nemmeno separati, in cui si chiede spazio senza specificare bene quanto spazio, né per fare cosa.

Claudia Gerini ne sa qualcosa: qualche tempo fa, da Silvia Toffanin, aveva spiegato con onestà che tra lei e Riccardo Sangiuliano c’erano state incomprensioni apparentemente risolte, poi riaffiorate. Lui aveva chiesto spazio. Lei lo aveva concesso.

E lo spazio, evidentemente, ha fatto il suo lavoro.

Perché oggi i due sono stati rivisti insieme, più sereni che mai. A giudicare da alcuni scatti che li ritraggono insieme, la pausa sarebbe finita, il gelo sciolto, e quello che per un po’ li aveva divisi sembra essere stato messo da parte.