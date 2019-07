Dieta delle erbe del Dott. Ciro Vestita: ti sgonfi e controlli la pressione

editato in: da

La dieta delle erbe del Dottor Ciro Vestita è un percorso che aiuta a sgonfiarsi e a migliorare i valori della pressione.

Secondo il suo ideatore, medico specializzato in pediatria ed esperto di fitoterapia (esercita la sua attività tra Roma, Pisa e Firenze ed è spesso ospite in tv), esistono diverse piante medicinali che possono aiutare molto chi vive una condizione di sovrappeso.

Prima di entrare nel dettaglio delle loro proprietà, è importante specificare che, secondo il Dottor Ciro Vestita, le erbe non devono assolutamente rappresentare l’alimento esclusivo del regime.

Anzi, la sua filosofia di esperto in nutrizione – si è laureato con una tesi sull’obesità infantile – vede in primo piano il concetto di dieta inteso come qualcosa di lontano dai regimi drastici che eliminano totalmente determinati principi nutritivi, in primis i carboidrati.

A suo dire, il regime migliore possibile è non a caso la dieta mediterranea, estremamente bilanciata e apprezzata in tutto il mondo.

Tornando alle erbe, ricordiamo che, secondo la dieta del Dottor Ciro Vestita, rappresentano un valido aiuto sia per sedare la fame, sia per stimolare la diuresi ed elimiinare le scorie.

Tra le più efficaci è presente la gramigna, contraddistinta da importanti proprietà diuretiche e antinfiammatorie.

La sua efficacia riguarda in particolare la depurazione di fegato e reni. Inoltre, rappresenta un punto di riferimento utile per combattere in maniera naturale le infezioni urinarie.

La dieta delle erbe del Dottor Ciro Vestita raccomanda anche l’assunzione di tarassaco, famoso per la sua efficacia diuretica. Quest’erba medicinale è celebre anche per la sua capacità di favorire la produzione di bile e la sua conseguente espulsione, con conseguenze positive sulla depurazione del fegato. Inoltre, il tarassaco si contraddistingue per un elevato contenuto di vitamina C.

Nella sua dieta, il Dottor Ciro Vestita decanta anche i benefici dei fiori d’arancio che, in virtù del loro potere sedativo, rappresentano un valido rimedio per sedare la fame nervosa. Pure in questo caso, si parla di un’erba dalla forte efficacia depurativa.

Da citare è anche il ginepro che, presente soprattutto nei boschi toscani, rappresenta una delle erbe più diuretiche tra quelle che la natura ci mette a disposizione.

La dieta delle erbe del Dottor Ciro Vestita elogia anche la spirea olmaria, pianta fondamentale per la nascita del farmaco Aspirina. Caratterizzata dalla presenza di una notevole quantità di acido salicilico, si contraddistingue per un forte potere antinfiammatorio e per la presenza della vitamina C.

Da ricordare è infine il Gingko Biloba che, in ambito fitoterapico, è molto utilizzato per ottimizzare il microcircolo a livello delle gambe.

Queste erbe devono essere assunte solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico curante e con in mano i risultati dei test sulle allergie.