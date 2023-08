Dieta mediterranea, perché fa davvero dimagrire e stare meglio

Fonte: 123RF Come funziona la dieta mediterranea

Riconosciuta dall’UNESCO nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, la dieta mediterranea, tipica dei popoli del bacino del Mediterraneo, è considerata il modello di dieta sana e sostenibile per eccellenza in grado di apportare benefici in termini di salute e, allo stesso tempo, di determinare effetti positivi sulla sfera socio culturale, economica e ambientale.

Nell’eBook da scaricare vengono spiegati tutti i benefici per la salute della dieta mediterranea, gli alimenti che la compongono, come usare i carboidrati, come leggere la piramide elementare e molti altri consigli per stare in forma e perdere peso.

Registrati per continuare a leggere GRATIS questo eBook Registrati Hai già un profilo su DiLei? Accedi

Scarica eBook Visualizza eBook