Acidità e bruciori di stomaco? I rimedi oltre ai farmaci

Acidità e bruciori di stomaco sono tra i disturbi più diffusi, soprattutto in primavera e in autunno, quando più facilmente si riaccendono i sintomi. Questi fastidi possono essere legati a numerosi meccanismi, che comunque comportano un incremento della produzione di acido cloridrico normalmente necessario per la digestione o comunque un suo maggior impatto sulla mucosa dello stomaco.

Se normalmente l’acidità prodotta naturalmente dalle ghiandole dello stomaco viene tamponata dagli alimenti e da uno strato protettivo di muco, stress, cattiva alimentazione, fumo ed eccesso di alcolici possono modificare in peggio il quadro. Come difendersi? Conviene seguire alcuni semplici accorgimenti.

Come ridurre bruciore e acidità di stomaco senza l’uso dei farmaci?

Il canarino della nonna . La preparazione di questa contromisura è semplice, quasi banale. Prendete un limone e tagliatelo a fette, se possibile con la buccia (meglio quindi se non trattato). Poi mettetelo in poca acqua portando a ebollizione e magari “restringendo” la pozione lasciando evaporare il liquido. Consumatelo per avere un doppio effetto: rilasserete la muscolatura dello stomaco, facendo calare eventuali crampi e limiterete l’acidità con l’azione dell’agrume. Il bicarbonato antiacido . A volte non ci pensiamo. Ma è semplice preparare un composto che consente di limitare l’acidità di stomaco, agendo in pratica come una “spugna che la assorbe tamponando l’acido cloridrico. Puntate sul bicarbonato che agisce soprattutto se correttamente preparato. Va consumato, assieme a qualche goccia di limone, mescolato a poca acqua. Soprattutto ricordate di bere la “pozione” quando ancora sta facendo la schiuma per trarre i maggiori benefici. Il latte può tradire . Nella cultura medica popolare il classico bicchiere di latte rappresenta una delle contromisure più adottate per fronteggiare i fastidi. Ma non per tutti gli effetti sono positivi. Soprattutto se si esagera nelle dosi, si può assistere ad un vero e proprio effetto paradosso con il classico bicchiere di latte che non sono non annulla i bruciori e l’acidità prima del riposo, ma può addirittura peggiorare la situazione. l’abuso del rimedio, insomma, non è indicato. Puntate sull’ acqua . L’ idratazione è importante, ma bisogna fare attenzione a non creare condizioni che possono peggiorare la situazione. Le bevande alcoliche non vanno bene per chi soffre di acidità e bruciori. Per questo durante i pasti limitate più possibile l’alcol ed eliminatelo a distanza dal circo, visto che gli alcolici hanno un’azione diretta sulla mucosa dell’organo, e la rendono più sensibile all’azione distruttiva dell’acido. Meglio limitare – e se riuscite evitare del tutto – le bevande addizionate con acido carbonico. Limitare gli alimenti particolarmente grassi e difficili da digerire . Questo perché impegnano per diverse ore il processo digestivo. Anche gli alimenti potenzialmente “ irritanti ”, come, ad esempio, gli agrumi, il cioccolato e il pomodoro, vanno ridotti. Fondamentale è anche abituarsi a numerosi “appuntamenti” con i cibi, sotto forma di pasti piccoli e frequenti : in questo modo si riducono i prolungati periodi di digiuno che possono portare alla secrezione di elevate quantità di acido che non viene tamponato dagli alimenti.

Il consiglio finale

Se soffrite di acidità e bruciori di stomaco ricordate di parlarne con il medico, per avere la cura ideale caso per caso. Senza dimenticare che conta anche come dormite: l’acidità gastrica tende a salite la notte e quando si assume la posizione supina l’acido risale più facilmente nell’esofago. Con un leggero rialzo della testata del letto si limitano i rischi!