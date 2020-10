Ornella Muti si confessa con Naike Rivelli: la verità sul tradimento di Adriano Celentano

editato in: da

Adriana Volpe ospita a Ogni Mattina su Tv8 Ornella Muti e Naike Rivelli. Mamma e figlia hanno partecipato all’appuntamento “A casa di…” rendendo bollente l’atmosfera. Infatti, l’attrice finalmente ha raccontato senza timori il famoso tradimento con Adriano Celentano.

Ornella Muti e Naike Rivelli svelano alle telecamere la loro splendida casa. Le due bellissime donne sono nel salone con tanto di caminetto accesso. Ornella, classe 1955, è seduta su una poltrona bianca e indossa un leggero abito nero con piccoli decori bianchi, i lunghi capelli sono sciolti sulle spalle, il trucco è perfetto come la manicure rossa.

Sua figlia Naike indossa una tuta chiara, color carne, dall’effetto a guaina che sottolinea le curve sensuali che lei non si fa problemi a mostrare sul suo profilo Instagram. L’outfit particolare non passa inosservato e perfino sua madre le chiede come si sia vestita e lei risponde semplicemente che segue il suo stile.

La Muti e la Rivelli sono molto unite e lo dimostrano anche in video abbracciandosi e scambiandosi un bacio saffico tra madre e figlia, come già hanno fatto sui social suscitando non pochi rumors. E Ornella quasi si commuove per quanto è dolce con lei Naike.

Poi la conversazione passa ad altro. Naike scava nei ricordi di quando era piccola e spunta il nome di Adriano Celentano. Ormai, è cosa nota che tra la Muti e il Molleggiato ci fu una love story segreta. La scintilla tra Adriano Celentano e Ornella Muti scattò sul set di Innamorato pazzo nel 1981 (i due hanno girato insieme anche il film Il bisbetico domato) e rimase segreta fino a qualche anno fa quando a raccontarla fu il Molleggiato. All’epoca l’attrice era legata a Federico Fachinetti, suo marito dal 1988 al 1996, da cui ha avuto Carolina e Andrea. Mentre Adriano era già sposato con Claudia Mori.

La Muti, come precisò già in altre occasioni, avrebbe preferito che il tradimento, per altro l’unico della sua vita, rimanesse segreto. Ma qualche anno fa, fu proprio il Molleggiato a renderlo pubblico, per altro anche la Mori ne parlò. Ora Ornella ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, parlandone a cuore aperto e spiegandone le ragioni proprio in una sorta di intervista-conversazione con sua figlia Naike Rivelli.

Domanda: “Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?”. E Ornella: “Perché lei [Claudia Mori? ndr] stava da qualcun altro, o almeno così dicevano”.

Naike è pronta a giustificare la madre: “È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici”. La Muti precisa: “Ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”.

A questo punto la Rivelli torna su un punto scottante, mantenere segreto il tradimento, e rimprovera sia Celentano che la Mori: “Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba. Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto”.

E prosegue: “La conferma è arrivata da parte del signor Celentano e la signora Claudia Mori perché mamma non avrebbe mai aperto bocca…Noi stiamo solo mettendo i puntini sulle i”.

In passato non solo il Molleggiato rivelò il flirt con la Muti, ma Claudia Mori ritornò sulla vicenda per difendere il suo legame con Adriano: ” Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

Precisazioni scottanti quindi nella trasmissione condotta da Adriana Volpe, ma in fondo erano già nell’aria, basti pensare che per annunciare la loro presenza a Ogni Mattina, Naike Rivelli aveva condiviso su Instagram una foto dove era ritratta senza veli, accanto a mamma Ornella Muti.