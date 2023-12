Fonte: IPA Adriano Celentano e Claudia Mori, la loro storia d'amore

Ci sono legami destinati a durare, sentimenti capaci di superare il tempo, le difficoltà, i momenti complicati e le ferite che, inevitabilmente, ci si infligge durante una storia d’amore.

E quella tra Adriano Celentano e Claudia Mori dura da circa 60 anni. Nel mezzo ci sono stati un matrimonio, i figli, la lontananza dovuta a un periodo di crisi. Ma, come diceva una canzone di Venditti, “Certi amori non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano”.

Il loro forse non è mai sbiadito, ha solo dovuto lottare. Perché, e questa volta la canzone citata è proprio una delle loro, sono “La coppia più bella del mondo”.

Lo hanno dimostrato riuscendo ad andare oltre le difficoltà, riuscendo a non perdersi, condividendo il lavoro, la creatività, le passioni. Dando vita a una coppia che ha dato tanto al mondo dello spettacolo italiano. Non solo in termini di progetti artistici, ma anche come esempio di resilienza e amore.

E ci hanno insegnato che essere davvero la coppia più bella del mondo non ha nulla a che fare con la perfezione, quanto con la capacità di stare insieme, di sapersi ritrovare dopo le tempeste e costruire, un mattone alla volta, un progetto di vita comune.

L’incontro e le nozze tra Claudia Mori e Adriano Celentano

Galeotto fu un set, è su quello di Uno strano tipo, pellicola del 1963, che i due si sono incontrati e si sono innamorati. Tanto da spingere Adriano Celentano a chiudere la relazione che stava vivendo con Milena Cantù, per stare con Claudia Mori. Tra di loro sei anni di differenza (lui è del 1938, lei del 1944) e un sentimento profondo e raro. Solo un anno dopo, infatti, i due si sposano.

E anche il momento del sì è stato speciale, fuori dagli schemi, unico; un po’ come lo sono loro: le nozze sono state celebrate il 14 luglio 1964 nella chiesa di San Francesco a Grosseto. L’orario? A quanto pare, erano le 3,30 del mattino, una scelta necessaria per riuscire a evitare che i fotografi potessero essere presenti e mantenere quel momento privato e intimo.

Un sentimento duraturo, dicevamo, come ha dimostrato la recente dedica che il Molleggiato ha fatto a Claudia Mori, per i 58 anni da quella notte in cui si sono giurati amore eterno.

Lo ha fatto su Instagram nel 2022, con un video che ripercorre alcuni momenti del passato: video e foto che montati insieme riescono a trasmettere un senso di tenerezza, di dolcezza e di complicità tra di loro. Così ci ha permesso di sbirciare dal “buco della serratura” la loro relazione e di vedere piccoli istanti preziosi, che poi – lo sappiamo bene – sono quelli che fanno davvero la differenza. Sono quelli che si ricordano e che restano, più di ogni altro istante della nostra vita.

I tre figli e i progetti professionali condivisi

I figli sono arrivati presto: Claudia Mori e Adriano Celentano ne hanno avuti tre nel giro di una manciata di anni. La primogenita è Rosita, che è nata nel 1965, a seguire sono arrivati Giacomo nel 1966 e Rosalinda nel 1968.

Oltre alla vita insieme e alla progettualità di coppia, anche il lavoro e la condivisione della professione. Sul set si incontrano diverse volte e recitano in pellicole come Super rapina a Milano, Yuppi due, Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. E poi i brani cantanti insieme come uno tra i più celebri, ovvero La coppia più bella del mondo, che sembra quasi essere un “manifesto” del loro legame, o Non succederà più/Un filo di pazzia.

Inoltre, Claudia Mori, a partire dal 1991, è anche amministratrice della casa discografica la Clan Celentano srl. Non solo amore, dunque, ma anche il lavoro li coinvolge e li tiene a stretto contatto.

La crisi, la lontananza e il ritorno insieme

Come accade in quasi ogni storia d’amore, anche quella tra Claudia Mori e Celentano ha vissuto un periodo di crisi. Pare, infatti, che i due siano stati lontani per un po’ di tempo agli inizi degli anni Ottanta.

Mori, come riporta Io Donna, di quella fase della loro vita aveva detto che era stata lei a farlo soffrire e che: “Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

Infatti, in quegli anni di crisi di coppia, il Molleggiato aveva vissuto un flirt con Ornella Muti con la quale aveva condiviso due set di film: Il bisbetico domato e Innamorato Pazzo. Entrambi avevano confermato – diverso tempo dopo – quanto accaduto.

Claudia Mori e Adriano Celentano poi sono tornati insieme e si sono lasciati alle spalle quegli anni di lontananza.

Oggi, l’amore tra il Molleggiato e Claudia Mori

L’amore ancora oggi continua, i due non raccontano molto della loro vita privata, sono abbastanza schivi, ma quell’ultimo video che il Molleggiato aveva condiviso su Instagram era una vera e propria dichiarazione d’amore. Quelle immagini del passato, pubblicate poco dopo l’anniversario di matrimonio e accompagnate da una canzone speciale, toccavano nel profondo.

“Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… e in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli...”, aveva scritto a inizio del video. Parole con le quali non aveva perso l’occasione per un commento politico. Per poi abbandonarsi a una serie di scatti e di frame del passato, di quando erano “piccoli”, appunto.

La canzone a fare da accompagnamento? Io non ricordo (da quel giorno tu). Che, ascoltandola, racchiude il senso stesso dell’amore: “Ma sono certo che da quel giorno tu mi sei scoppiata dentro. E cosa importa se non ricordo più se nella pelle ci sei ancora tu”.

Adriano Celentano e Claudia Mori erano allora la coppia più bella del mondo, e lo sono ancora oggi. Forti di un legame che è famiglia, casa, comprensione. “Siamo la coppia più bella del mondo, e ci dispiace per gli altri che sono tristi, che sono tristi, perché non sanno più cos’è l’amor”, cantavano i due. E forse, a pensarci bene, avevano ragione loro.