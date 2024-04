Fonte: IPA Giada Desideri, attrice di Un posto al Sole

Grossa novità a Un posto al Sole. Torna uno dei volti storici della popolare soap opera di Rai3: Claudia Costa, alias Giada Desideri. L’attrice rientra a Palazzo Palladini dopo oltre venti anni: la sua ultima apparizione risale infatti al 2002. Presente nella prima puntata del 1996 e con stabilità fino al 1998 è poi apparsa svariate volte fino a scomparire del tutto. All’inizio superficiale e snob per nascondere le proprie umili origini e fingersi di una famiglia ricca, aspirante modella, il personaggio si legò a vari personaggi, soprattutto a Renato e Alberto.

Giada Desideri torna nel cast di Un Posto al Sole dopo la malattia della figlia

Giada Desideri non ha ancora confermato il suo ritorno a Un Posto al Sole ma si è limitata a parlare di “nuovi progetti in vista” sui suoi account social. Per l’attrice classe 1973 si tratta di un ritorno al lavoro dopo una lunga assenza dal piccolo e grande schermo dovuto ad alcuni problemi personali. La Desideri ha infatti smesso di recitare per restare accanto alla figlia Luna, avuta nel 2010 dal marito e collega Luca Ward.

La ragazzina soffre della malattia di Marfan, una sindrome genetica rara che nel suo caso incide soprattutto sull’apparato scheletrico. La malattia è stata scoperta quando Luna aveva solo due anni. Per stare più vicina alla bambina Giada Desideri ha messo da parte la sua carriera. A dichiararlo è stato lo stesso Luca Ward qualche tempo fa, elogiando il grosso sacrificio della sua dolce metà.

“Io non volevo e le ho detto: “No, sei una donna bellissima, un’attrice meravigliosa, reciti in cinque lingue: perché?”. Lei ha risposto: “Perché si fa così altrimenti non ne usciamo, i nostri figli devono avere almeno il controllo di uno dei due. Vai tu a lavorare, ci penso io“. Una scelta che non so se io avrei il coraggio di fare…”, ha rivelato Ward, che dalla Desideri ha avuto pure un altro figlio, Lupo.

La situazione oggi è più serena, come spiegato dall’attore e doppiatore: “Luna oggi è seguita bene, con le scelte giuste e l’affetto”. E forse proprio in virtù di questo Giada Desideri ha deciso di tornare sul set e riprendere in mano la propria carriera. Anche se va precisato che per la sindrome di Marfan non c’è una cura risolutiva ma solo una terapia che mira a controllare i disturbi e a prevenire le complicazioni.

I sintomi tipici della patologia possono variare da lievi a gravi e includere braccia e dita lunghe, articolazioni flessibili e problemi polmonari e cardiaci. La maggior parte dei soggetti affetti da questa sindrome arriva a settant’anni.

Quando torna Claudia Costa a Un Posto al Sole

Al momento non è stato ancora svelato quando e come rientrerà Claudia Costa a Un Posto al Sole. Stando alle indiscrezioni, però, non sarà un’apparizione fugace ma si tratterà di una permanenza molto più lunga. L’arrivo di Claudia, a quanto pare, creerà diversi equivoci. Di sicuro ci sarà un faccia a faccia con Alberto, il grande amore della Costa.

Giada Desideri è solo l’ultimo dei volti storici di Un Posto al Sole che si ripresenta a Napoli: in questi mesi sono tornati a Palazzo Palladini il dottor Luca De Santis e per poco tempo sono riapparsi pure Luciano Simioli e Marisa Saviani. Senza dimenticare il ritorno di un’ex storica di Niko: Valeria Paciello.