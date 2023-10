“Un Posto al Sole”: i segreti di Palazzo Palladini (Villa Volpicelli)

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Villa Volpicelli, alias Palazzo Palladini di "Un Posto al Sole"

A Napoli c’è un luogo davvero speciale, con un passato eccezionale: si tratta di Villa Volpicelli, storica dimora affacciata sul mare. Forse non l’avete mai sentita nominare, ma probabilmente l’avrete già vista. E senza dubbio la conoscete con il suo “nome d’arte”, Palazzo Palladini: è infatti il set della celebre soap opera Un Posto al Sole, che da tanti anni tiene compagnia a milioni di italiani con le sue avventure romantiche (e non solo). Scopriamo la sua storia e gli incredibili segreti che si celano tra le sue stanze.

Dove si trova Villa Volpicelli

Dove si trova questo gioiello storico? Siamo a Napoli, e più precisamente nel cuore di Posillipo: l’elegante quartiere partenopeo è sede di alcune delle più suggestive ville di tutta la città, ed è un luogo ricco di fascino (tanto che anche Stefano De Martino vi ha acquistato la sua nuova casa, che doveva essere il nido d’amore dove vivere con Belen Rodriguez). Villa Volpicelli si affaccia sul Mar Tirreno, sulla minuscola insenatura di Riva Fiorita: è una piccola spiaggetta con porticciolo, il quale è cinto da una scogliera rocciosa. Una vera e propria cartolina di rara bellezza.

La storia di Villa Volpicelli

Il complesso monumentale di Villa Volpicelli ha una lunga storia, di cui purtroppo conosciamo solo qualche frammento. Non sappiamo quando venne costruito, ma nel XVII secolo era sicuramente uno degli edifici che spiccavano nel panorama di Posillipo. C’è infatti una mappa realizzata dal cartografo Alessandro Baratta nel 1629, la quale riprendeva una splendida veduta aerea della città di Napoli: vi si poteva notare (dobbiamo usare il passato, dal momento che la cartina è andata perduta) il profilo imponente dell’alta torre cilindrica della villa.

All’epoca, il palazzo apparteneva a Pietro Santacroce e sorgeva sui resti di un’antica fabbrica romana. Venne poi ceduto ai Principi di Ischitella, e in seguito – durante l’età borbonica – venne trasformato per scopi militari. È in questo periodo che venne soprannominato il “fortino”, mentre la torre cilindrica prese il nome di “torretta”. Divenuto bene demaniale dello Stato, nel 1884 venne messo all’asta e acquistato – per sole 51mila lire dell’epoca – da Raffaele Volpicelli, un facoltoso commerciante di carbone del luogo che diede il via ai lavori di ristrutturazione per riportare la villa (oggi conosciuta proprio con il suo nome) allo splendore originario.

Villa Volpicelli, alias Palazzo Palladini

La splendida Villa Volpicelli è diventata famosissima in tutta Italia, grazie alla soap opera Un Posto al Sole: la longeva telenovela, che va in onda ormai dal lontano 1996, racconta le vicissitudini di alcune famiglie che vivono all’ombra del Vesuvio, in quello che viene chiamato Palazzo Palladini. In origine, gli esterni erano quelli della vicina Villa Peirce, ma nel 2004 la location è cambiata: i produttori della soap hanno deciso di spostare le riprese a Villa Volpicelli, che ormai quasi nessuno più conosce con il suo nome originario – bensì con quello usato nella telenovela.

Tra le sue mura avvengono intrighi e storie d’amore travagliate, crimini efferati e istanti di puro romanticismo: naturalmente è tutta finzione, ma è impossibile non perdersi nell’intreccio narrativo creato dalla fantasia degli autori di Un Posto al Sole. In realtà, le riprese interne hanno come sfondo un altro palazzo di Posillipo, la splendida Villa Marina. Molte delle scene più belle in esterna sono state girate tra i giardini di Villa Volpicelli, altre invece riprendono l’incredibile terrazza che si trova sul tetto e la sua vista meravigliosa sul Mar Tirreno. Ma scopriamo qualcosa in più su questa dimora storica di così grande bellezza.

I segreti di Villa Volpicelli

Villa Volpicelli è un gioiello neogotico, con le finestre bifore e le torri merlate, ancora oggi di proprietà privata – al suo interno vi sono diversi appartamenti di lusso. Affacciata sul mare, ha una terrazza all’ultimo piano che gode di una vista mozzafiato, tra le più belle di tutto il Golfo di Napoli. Molto bello è anche il suo giardino, un ampio spazio verde protetto da sguardi indiscreti dalle imponenti mura di cinta. Si stende verso le acque cristalline del Tirreno, e confina con quello di Villa Rosebery: quest’ultima è una delle tre residenze ufficiali appartenenti alla Presidenza della Repubblica, e periodicamente accoglie il Capo dello Stato.

Purtroppo, come già accennato, la villa non è aperta al pubblico: è di proprietà privata e di conseguenza non si può visitare liberamente. Tuttavia, con un pizzico di fortuna si può ottenere un invito per partecipare ad uno dei tanti eventi che vengono organizzati al suo interno. Tra feste e incontri con gli attori della soap opera Un Posto al Sole, alcuni sono riusciti a dare una sbirciata a ciò che si trova al di là delle imponenti mura merlate del palazzo. E anche se non si è così fortunati, il luogo merita comunque una visita: Posillipo è un quartiere straordinario, dove l’azzurro del cielo si mescola con il turchese del mare, e i raggi del sole si riflettono in acque cristalline.

Una notte da protagonista: come viverla

Ora c’è un’altra interessante opportunità per vedere da dentro Villa Volpicelli. Grazie ad una particolare collaborazione tra Airbnb, RAI e Fremantle (la società che distribuisce la soap opera Un Posto al Sole), due fortunati fan potranno soggiornare tra le mura di Palazzo Palladini, e non solo! La fantasia incontra infatti la realtà: nella telenovela, uno dei personaggi ha recentemente deciso di mettere in affitto una stanza all’interno del suo appartamento, così Airbnb ha colto la palla al balzo per fare la stessa cosa nella vita reale.

A partire da martedì 17 ottobre 2023, è possibile inviare una richiesta di prenotazione per un soggiorno di una notte per due persone, previsto per martedì 7 novembre (e al costo di appena 10 euro). Naturalmente, si tratta di molto di più che di un breve soggiorno a Palazzo Palladini: l’accoglienza è davvero speciale, visto che sarà Patrizio Rispo in persona – l’attore che interpreta lo storico custode della soap – ad aprire le porte della villa. Ci sarà la possibilità di condividere un aperitivo in terrazza con lui, per poi assaporare una vera pizza napoletana e visitare gli studi. Addirittura, i due fortunati parteciperanno alla registrazione di una puntata come comparse, e potranno vedersi sugli schermi tra qualche settimana.