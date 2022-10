Belen: “Un posto dove ricominciare”. I dettagli della nuova villa di Stefano De Martino

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Si sono lasciati, si sono ripresi e ora pare che abbiano intenzione di rimanere insieme per sempre. La storia d’amore di Belen e Stefano De Martino, a sentirla raccontare, sembra la trama di un film. Eppure, raccoglie davvero tutto quello che è successo tra loro in 10 anni d’amore, dalla nascita del figlio Santiago al matrimonio mai veramente disfatto, se non con meri tentativi di divorzio che sono definitivamente sfumati. Sono così pronti per ricominciare. Da dove? Da una grande casa sul mare.

Belen, i dettagli della villa di Posillipo

La vita di Stefano De Martino non potrebbe procedere meglio. Ora che nella sua vita è tornata Belen, l’amore della sua vita nonché madre di suo figlio, è arrivato il momento di mettere radici. Ed è così che il conduttore di Stasera tutto è possibile ha deciso di acquistare una proprietà che intende trasformare nel punto di riferimento della famiglia, un posto in grado di accogliere tutti e di diventare la casa che ha sempre sognato per suo figlio Santiago.

A rivelarle i dettagli è stata proprio Belen Rodriguez in un’intervista al settimanale Gente, al quale ha rivelato: “Una casa con Stefano è il nostro nuovo inizio. La costruiremo su un terreno che lui ha acquistato vicino Napoli”. A seguire i lavori di completamento della nuova residenza di famiglia è il padre Gustavo: “Lì costruiremo una casa nuova con un bel giardino. Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino”.

Dalle prime immagini comparse sulle sue stories di Instagram, si scorge un grande giardino con piscina e un accesso diretto al mare. La proprietà sorge inoltre sul territorio di Marechiaro, mentre sulla cifra ci sono ancora dei dubbi: si è parlato di circa due milioni di euro.

Non sarà comunque trasformata nella loro residenza fissa: “Faremo avanti e indietro”, ha dichiarato la showgirl, che si sta già dividendo tra Roma, Milano e Napoli. Stefano De Martino, infatti, trascorre moltissimo tempo nella sua terra d’origine e non solo per lavoro. Il conduttore ama, da sempre, il calore dei luoghi dov’è nato, che preferisce al grande caos delle città nelle quali è comunque costretto a tornare.

Il nuovo amore per Stefano De Martino

Un ritorno di fiamma che non ha di certo sorpreso, quello tra i due coniugi De Martino, che non si sono mai lasciati veramente. Entrambi hanno preso strade diverse, ma sono sempre stati presenti l’uno nella vita dell’altra. L’ha spiegato bene proprio lei in una delle interviste a Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin.

“È stato complesso. Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che però non è andata a buon fine. Quindi quando ho rincontrato Stefano, che poi ha sempre fatto parte della mia vita, per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto un figlio con un altro. Rientrare nella mia vita comprendeva accettare questa bambina che non è la sua. Lo ammiro molto per esserci riuscito. Oggi, dopo tutto questo marasma, posso dire di aver avuto la conferma di amarlo davvero tanto“.