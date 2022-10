“Verissimo”, Belen parla ancora di Stefano e svela: “Siamo sempre stati sposati”

È una donna felice, finalmente serena, che ha imparato ad amarsi e a perdonarsi: Belen Rodriguez, ospite del salotto di Verissimo, ha parlato della sua rinascita e del periodo magico che sta vivendo sia professionalmente che nella vita privata. Ovviamente senza dimenticare da dove ha cominciato e chi l’ha sempre sostenuta nel suo cammino.

Belen Rodriguez, il sostegno di mamma Veronica nei momenti più bui

Belen Rodriguez si è raccontata ancora una volta nel salotto di Silvia Toffanin: insieme alla conduttrice ha ripercorso le tappe della più importante della sua vita, dall’infanzia ai primi passi nel mondo dello spettacolo, sottolineando come sia stato fondamentale il sostegno della sua famiglia.

I loro insegnamenti li ha portati sempre con sé: “Ogni volta che ho affrontato problemi e difficoltà mi sono sempre rialzata con una forza che non sapevo di avere. Ora lo so, veniva dai miei genitori”, ha confessato. Per mamma Veronica e papà Gustavo ha solo parole di stima: loro l’hanno sempre spronata, anche quando è partita per andare dall’altra parte del mondo: “Non li ringrazierò mai abbastanza, loro mi hanno donato la libertà“.

Il suo cammino però, non è stato tutto rose e fiori: ha dovuto affrontare periodi bui, pur nascondendoli bene al pubblico. Ed è ricorsa alla psicoanalisi per imparare a superarli: “Ci sono stati dei momenti complicati, mi sono buttata molto giù. Se potessi tornare indietro affronterei le cose in modo diverso: è importante in quei momenti cercare la lucidità. Ma non è facile quando si è dentro la tempesta, poi piano piano ho ricomposto le cose, ma mi sono fatta aiutare“.

Belen e Stefano, un legame che non si è mai spezzato (proprio come il matrimonio)

Oggi Belen sembra essersi lasciata alle spalle quei momenti difficili e si sta godendo la felicità ritrovata al fianco di Stefano De Martino. Un amore che non si è mai sopito, che ha superato ogni ostacolo e persino due separazioni. “Abbiamo chiesto il divorzio una volta – ha rivelato la Rodriguez – e non è arrivato perché ci siamo rimessi insieme subito. Poi ci siamo rilasciati e abbiamo richiesto il divorzio, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E aveva ragione: siamo ufficialmente sposati da sempre“.

Il loro matrimonio è rimasto – almeno legalmente – in piedi per tanti anni, nonostante la relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è venuta alla luce la piccola Luna Marì. Oggi Belen e Stefano sono (di nuovo) una famiglia felice, non senza sacrifici e difficoltà: “Rientrare nella mia vita significava accettare una bambina che non era sua: per questo lui ha vinto tutto. Provo tanta stima per l’uomo che è, per me è una cosa incredibile quello che è riuscito a fare”.

A incidere nel loro rapporto, almeno in passato, la mancanza di parità tra i due, come ha raccontato la stessa Rodriguez: “Quando una donna è così forte e potente e ha sempre successo è complesso per un uomo accettarti, sostenerti e proteggerti”. Ma De Martino questa volta è riuscito a tornare col “cavallo giusto”, una carriera che gli sta regalando tante soddisfazioni e nuove consapevolezze.

Belen e Stefano sono stati separati per poco tempo se si considerano i loro dieci anni di relazione, e oggi la bella argentina sa di poter vivere questo sentimento con più maturità: “Oggi ho l’ulteriore conferma di amarlo tantissimo. Perché quanto succedono queste cose e ti continui a scegliere nonostante tutto vuol dire che c’è tanta sostanza”.