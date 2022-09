“Tanti auguri, vita”. De Martino, la dedica a Belen su Instagram (che è bella come non mai)

Belen Rodriguez ha compiuto 38 anni, e non è mancata la dedica del suo grande amore, Stefano De Martino, con cui ha ritrovato la complicità negli ultimi mesi. “Tanti auguri, vita”. Parole che emozionano, che arrivano all’anima, e che soprattutto non passano inosservate. La dedica è stata corredata, oltre che da parole importanti, anche da una foto meravigliosa: la conduttrice e showgirl in un campo di girasoli, a contatto con la natura. Più bella che mai.

Belen Rodriguez, la dedica di Stefano De Martino per il suo compleanno

Nata il 20 settembre 1984, Belen Rodriguez ha ricevuto gli auguri di suo “marito” – così lo ha anche chiamato negli ultimi giorni sui social – con un post su Instagram. Una foto, poche parole. Un momento speciale che è iniziato al ristorante, quando la conduttrice ha spento le candeline insieme a pochi intimi, tra cui la figlia Luna Marì, nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese (che al momento è al GF Vip 7).

Quest’ultimo anno, per Belen, è stato contornato da momenti difficili, ma anche da attimi indimenticabili. Dopo aver chiuso la storia d’amore con Spinalbese, ha ritrovato il sorriso proprio con l’ex marito, Stefano De Martino, a cui aveva giurato eterno amore nel 2013. La nascita di Santiago, la separazione, il tira e molla: tutto ha portato al 2022, anno in cui si sono ufficialmente ritrovati.

L’anniversario delle nozze tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

C’è di più: il 20 settembre è una data a dir poco speciale per la coppia De Martino-Rodriguez. I fan più affezionati ricorderanno certamente che ricorre l’anniversario di nozze, dal momento in cui si sono sposati il 20 settembre 2013. Sono ben nove gli anni d’amore, anche se non li hanno passati sempre insieme.

Un amore ritrovato, il loro, che ha fatto sognare tutti, e che è riuscito ad andare oltre al tempo, agli ostacoli e ovviamente ai flirt che hanno vissuto singolarmente. Dal primo momento in cui li abbiamo rivisti insieme, in ogni caso, sono stati felici, liberi di viversi, e di darsi ancora una chance. Come Jennifer Lopez e Ben Affleck, hanno deciso di viversi nuovamente. E chissà che questa non sia la volta definitiva.

Gli auguri di mamma Veronica Cozzani

“Che la vita ti trovi sempre con quell’atteggiamento positivo che avevi già da bambina… Sono passate 38 sconfitte…. Guarda indietro! Oh… Tutto quello che hai fatto! Buon compleanno, figlia mia, e che la vita ti trovi sempre in una danza senza fine! Ti amo”. Naturalmente, oltre agli auguri di Stefano De Martino, sono arrivati quelli di mamma Veronica Cozzani, che ha sempre difeso la figlia, in più occasioni, supportandola in ogni momento.

Il sogno di Stefano e Belen di allargare la famiglia

Da tempo, in realtà, si mormora che Belen e Stefano possano allargare la famiglia. La Rodriguez non ha mai nascosto il suo forte desiderio di diventare nuovamente mamma. Oltre a Santiago, avuto proprio con Stefano, è arrivata Luna Marì, nata dal suo amore con Antonino Spinalbese. I progetti della coppia per il futuro sono molteplici: nessun doppio matrimonio. Sono già marito e moglie.