Belen, mamma Veronica la difende: la foto di De Martino su Instagram è amore puro

Le mamme lo sanno bene: quando i figli crescono dobbiamo permettergli di vivere la propria vita come meglio credono. E, per quanto possiamo provare a dargli consigli, dall’alto della nostra esperienza, capita spesso che facciano esattamente il contrario. Ciò non cambia assolutamente il fatto che saremo sempre dalla loro parte, nonostante tutto. E lo ha dimostrato chiaramente Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, che su Instagram ha preso le difese della conduttrice in un botta e risposta di commenti per nulla dolci.

Il tema? Ovviamente l’amore con Stefano De Martino, che continua letteralmente a dividere Instagram tra chi ha sempre sperato che la coppia tornasse insieme e chi, al contrario, pensa sia solo una farsa. E l’ex ballerino, dal canto suo, ha condiviso un nuovo scatto della sua amata che è la quintessenza della dolcezza.

Belen e Stefano, mamma Veronica Cozzani difende la figlia

Le voci in merito al ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino circolavano già da qualche mese, ma alla fine è stata la stessa conduttrice a condividerne su Instagram la prova definitiva: un romanticissimo scatto in cui compaiono le sagome dei due innamorati, intenti a scambiarsi un tenero bacio. La coppia non si nasconde più e ha anche trascorso un bellissimo weekend insieme al figlio Santiago.

La famiglia si è riunita e questo avvenimento è stato motivo di gioia per tantissimi fan della conduttrice, che in fondo hanno sempre mantenuto viva la speranza che potesse tornare insieme al suo primo, grande amore. Ma, adesso che Belen e il marito sono di nuovo una coppia, Instagram pullula anche di quegli immancabili odiatori seriali che non perdono occasione per commentare foto e post con commenti a dir poco velenosi.

Stavolta, però, la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, non è riuscita a trattenere lo sdegno nei confronti di un utente che ha accusato la figlia di esser stata troppo leggera. “Felice per voi, l’amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto”, ha scritto una fan della conduttrice e, subito dopo, è arrivato il commento che ha fatto infuriare la signora Cozzani: “Ma l’amor su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza mah!!” (riferendosi a Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese), e ancora “Il loro teatrino e gossip vincono su tutto”.

Per quanto possa esser contraria alle scelte dei propri figli, una mamma non smetterà mai di prendere le loro difese ed è proprio ciò che ha fatto la suocera di De Martino, che ha commentato: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade! Si sbaglia e si può rialzare quante volte sia necessario! Questo è vivere!”. Parole condivisibili, in fondo: alzi la mano chi non ha mai sbagliato nella vita, chi non ha mai preso decisioni che avrebbe potuto evitare. Tutti commettiamo errori, ma la cosa più importante è, come ha ben detto la signora Cozzani, riuscire a riprendere in mano le redini della propria esistenza e fare in modo che i pezzi del puzzle trovino finalmente la loro giusta collocazione.

Belen Rodriguez, la foto di De Martino è puro amore

Adesso che questo puzzle sembra essersi ricomposto, Belen e Stefano non si nascondono più e, di tanto in tanto, condividono qualche momento trascorso insieme su Instagram, per la gioia dei fan. Nulla di eclatante, s’intende, ma quanto basta per rendere l’idea del bel sentimento che provano l’uno per l’altra.

Stavolta nelle storie di Instagram di De Martino ha fatto capolino una foto che è puro amore: durante una delle loro gite fuori porta, l’ex ballerino di Amici ha immortalato la sua Belen di spalle, immersa in uno splendido campo di girasoli. La luce del tramonto la avvolge dolcemente, mentre tira su i capelli e si gode il romantico momento.

Che gli haters commentino pure. Belen e Stefano continuano a viversi, con la stessa intensità di quando si sono conosciuti e a nove anni dal primo Sì davanti all’altare. E chi siamo noi per giudicare l’autenticità di tale sentimento?