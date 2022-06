Belen, dal divorzio con Mediaset a Spinalbese. Lo sfogo su Instagram

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Non è certo la prima volta che Belen Rodriguez finisce al centro delle indiscrezioni – e non sarà ovviamente l’ultima, questo lo sappiamo bene tutti. Ma di solito la bella showgirl argentina preferisce rimanere in silenzio, lasciando che le voci si stemperino da sole. Questa volta, invece, ha voluto intervenire a gamba tesa sui social, facendolo però a modo suo. Cosa può averla fatta arrabbiare così? I motivi potrebbero essere molteplici, dai rumor sul divorzio con Mediaset alle parole del suo ex Antonino Spinalbese.

Belen, lo sfogo su Instagram

Quando si tratta di rispondere alle indiscrezioni, Belen Rodriguez non è di molte parole. Questa volta non ha fatto eccezione. La showgirl ha deciso di pubblicare su Instagram un selfie che la vede imbronciata, al quale è accompagnata una didascalia tanto semplice quanto sibillina: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”. Insomma, un chiarissimo riferimento a chi parla senza sapere, a chi si lascia andare a voci che la riguardano dando il via a gossip infiniti. Ma non si è sbottonata sul motivo per cui ha voluto sfogarsi sui social. E, in effetti, di questioni aperte ce ne sono diverse.

Belen, il presunto addio a Mediaset

Dal punto di vista professionale, gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi e soddisfacenti per Belen. Reduce dal successo dell’ennesima edizione di Tu Si Que Vales, si è cimentata in un’esperienza diversa dal solito come conduttrice de Le Iene, accanto a Teo Mammucari. Ed è al timone dello show di Italia 1 che ci ha dato prova davvero del suo talento, oltre a regalarci tantissimi splendidi look che ci hanno fatto sognare. Ma alcune indiscrezioni la vedrebbero ormai alla fine della sua avventura a Mediaset.

Si è parlato della possibilità di un passaggio a Discovery, cosa che ha fatto immediatamente pensare ad una rescissione del contratto con i vertici di Cologno Monzese. In realtà, la notizia è stata ben presto smentita: Belen sarebbe già stata riconfermata alla guida di Tu Si Que Vales e, soprattutto, della prossima edizione de Le Iene. Certo, c’è ancora aperta la questione Discovery. Ma un’eventuale collaborazione con l’emittente non interferirebbe comunque con i suoi programmi con Mediaset. Quindi i suoi fan possono dormire sonni tranquilli: la Rodriguez tornerà sui nostri schermi almeno per un’altra lunghissima stagione.

Belen, le parole dell’ex Antonino Spinalbese

Se le insinuazioni sulla sua carriera potrebbero aver fatto arrabbiare Belen, probabilmente anche sul fronte privato ci sono state parole che non ha affatto gradito. Il suo recente ritorno di fiamma con Stefano De Martino ha fatto molto chiacchierare, ma perlopiù sono stati commenti positivi: i fan aspettavano da tempo questo momento, è proprio come una favola che si avvera. Come la pensa però il suo ex Antonino Spinalbese, dal quale la showgirl ha avuto la sua piccola Luna Marì? L’hair stylist si è recentemente lasciato andare ad una lunga confessione sulle pagine di Chi.

L’interesse attorno al suo personaggio è tornato in auge quando è venuta a galla la possibilità di vederlo nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal magazine di Alfonso Signorini, l’ex di Belen ha raccontato la verità sulla loro rottura e ha espresso la sua opinione sul ritorno di fiamma con Stefano. “Spero che tra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe bene per i bambini, non possiamo più sbagliare”. E sapendo quanto la Rodriguez tenga alla sua sfera più intima, questa interferenza potrebbe averla infastidita.