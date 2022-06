GF Vip, Alfonso Signorini si aggrappa a Maria De Filippi: chi vuole nella Casa

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi, il tubino rosso infiamma C’è posta per te

Mediaset e Rai sono al lavoro per i nuovi palinsesti che intratterranno il pubblico tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023. Tra le conferme di Canale 5 c’è sicuramente il Grande Fratello Vip, programma di punta della rete, reduce da ottimi ascolti nelle ultime due stagioni che hanno visto al timone Alfonso Signorini.

Nonostante la durata monstre del reality, che ha visto i concorrenti segregati per oltre sei mesi nella Casa di Cinecittà, il pubblico sembra aver apprezzato le dinamiche (anche quelle trascinate un po’ per le lunghe come l’ormai celebre triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran) e i rapporti nati nel loft. Motivo per cui sarebbero in atto già i contatti con i possibili concorrenti della nuova edizione.

Grande Fratello Vip, Signorini attinge da Maria De Filippi

Non sarebbe la prima volta che volti diventati celebri grazie ai programmi di Maria De Filippi finiscano nella Casa. A fare notizia, però, sono i due nomi di cui si parla nelle ultime ore, perché appartengono alla storia del trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che, secondo quanto riportato da NuovoTv, sarebbero stati contattati da Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast del reality.

Il nome di Gemma, in particolare, fa discutere, considerato che si tratta di un pilastro della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi ormai da anni, il cui vuoto sarebbe difficile da rimpiazzare, considerati i siparietti con Tina. Dell’addio della dama al programma che l’ha resa celebre, però, si parla ormai da mesi e l’offerta di RTI e di Signorini potrebbe rappresentare una nuova occasione per rimettersi in gioco e per cogliere una nuova sfida mantenendo il legame con il pubblico.

Diversa la questione per Giorgio Manetti, con cui Gemma ebbe un tira e molla pressoché infinito a Uomini e Donne e che è recentemente tornato single. Il pubblico di Maria De Filippi ricorda ancora le gag e i drammi tra lui e Gemma e proprio su questo, probabilmente, punta il conduttore del GF Vip, sperando che le vecchie dinamiche possano riaccendersi.

Al momento, però, l’ex Cavaliere si sarebbe detto poco propenso ad accettare l’offerta, per via della lunga durata del programma e dei dubbi sulla sua capacità di resistenza chiuso dentro la Casa.

Grande Fratello Vip 7, chi sono i possibili nuovi concorrenti

I nomi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti non sono gli unici a essere circolati come possibili concorrenti del reality di Canale 5. Già nei giorni scorsi sui social si era fatta avanti l’ipotesi, data quasi per certa, che tra i nuovi inquilini della Casa di Cinecittà possa esserci anche Guendalina Canessa, diventata celebre proprio grazie al Grande Fratello nel 2007 ma nella versione nip condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi.

Insieme a quello dell’ex moglie di Daniele Interrante, nelle ultime ore sono girati anche altri nomi di possibili vip interessati a partecipare al GF Vip e sui quali Alfonso Signorini e gli autori starebbero facendo le loro valutazioni. Si parla in particolare di Antonino Spinalbese, Antonio Razzi, Gigliola Cinquetti, Alvaro Vitali, Federico Fashion Style, Manuela Arcuri, Vera Gemma, Antonella Fiordelisi, Pamela Prati (già concorrente della primissima edizione del GF Vip) ed Evelina Sgarbi (figlia di Vittorio).