GF Vip 7, quando inizia: c’è (forse) il nome del primo concorrente

La sesta edizione del GF Vip si è conclusa da non molto tempo, ma si inizia già a pensare al futuro. A dir poco scontato il rinnovo, dal momento in cui gli ascolti sono stati più che soddisfacenti, grazie alle dinamiche proposte dagli autori e dalla conduzione di Alfonso Signorini che, tra polemiche e riprese, ha mantenuto una linea che ha intrigato il pubblico. Si iniziano dunque a “scaldare” i motori del GF Vip 7, che è una certezza del palinsesto Mediaset.

GF Vip 7, quando inizia

Il GF Vip 6 ha registrato un record importante: è stata infatti l’edizione più lunga del reality show (fino ad oggi). Naturalmente, la preparazione della settimana edizione è già in corso: gli autori, insieme ad Alfonso Signorini, si stanno impegnando per dare forma al cast, ma non solo. A svelare qualche dettaglio in più è stato Dagospia: un’indiscrezione di Giuseppe Candela, infatti, ha confermato che il reality tornerà a settembre 2022. Con ogni probabilità, Canale 5 darà ampio spazio e respiro. Vedremo un nuovo allungamento? Chissà.

GF Vip 7, il nome del primo concorrente

Il cast della sesta edizione del GF Vip è stato sicuramente azzeccato. Non sono mancate affatto le dinamiche, che hanno “acceso” più volte i toni. E, sempre stando a quanto riportato da Dagospia, circolerebbe già un nome: stiamo parlando di Alvaro Vitali, l’indimenticabile Pierino. Non sarebbe la sua prima volta in un reality, dal momento in cui il 72enne è stato protagonista dello show La Fattoria nel lontano 2006, quando la conduzione era affidata a Barbara D’Urso.

Nelle scorse settimane erano circolati anche altri due nomi: Pamela Prati e Veronica Cozzani. Naturalmente non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la Cozzani ha fatto sapere a Isola Party che non la vedremo mai in un reality show. Incerta invece la presenza della Prati, che comunque apporterebbe quel brio che ogni edizione del GF Vip ha avuto finora. Come dimenticare, del resto, il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran?

GF Vip 7, chi saranno gli opinionisti?

Oltre alla data di inizio e al possibile nome del primo concorrente, non sono molti altri i dettagli che si conoscono. C’è un grande interrogativo sugli opinionisti: il duo composto da Adriana Volpe e da Sonia Bruganelli ha tenuto banco ed è stato molto apprezzato, anche e soprattutto per le dinamiche offerte, una sorta di “amiche-nemiche“.

La Volpe potrebbe comunque essere riconfermata: tra l’altro, ha un legame molto stretto con Signorini, e ciò potrebbe influire in positivo sulla sua presenza al GF Vip 7. E per quanto riguarda la Bruganelli? In realtà, Sonia ha già anticipato che il suo futuro è lontano dal reality. Potrebbe cambiare idea, certo, ma non è detto.

Per il momento, mancano mesi all’inizio del GF Vip 7 – ed è ancora in corso l’Isola dei Famosi 2022, prolungata fino alla fine di giugno. Ma c’è già curiosità nell’aria, segno che il reality show è ancora in grado di appassionare gli spettatori. Chissà quali saranno i piani di Alfonso Signorini: il suo obiettivo è, come sempre, quello di stupire e intrigare.