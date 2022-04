Isola dei Famosi, i nomi dei nuovi naufraghi: chi arriva in Honduras

Isola, l’incantevole beauty routine di Laura Maddaloni ed Estefania Bernal

L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere nuovi naufraghi: il reality show, che in corso d’opera sta proponendo tante novità, ha in programma l’ingresso di nuovi concorrenti. Si tratta di una decisione già annunciata, perché la trasmissione, che sta regalando grandi soddisfazioni alla rete, si allungherà fino al 27 giugno.

Isola dei Famosi, i nomi dei nuovi naufraghi

Le spiagge dell’Honduras sono pronte a ospitare nuovi naufraghi: come già annunciato, lo show si allungherà di qualche settimane. E così come è successo per il Grande Fratello Vip, sarà necessario introdurre nuovi concorrenti per un ricambio naturale del cast.

Ad anticipare tutti è il portale TvBlog, che ha già diffuso i probabili nomi dei nuovi partecipanti che nelle prossime settimane potrebbero raggiungere le spiagge di Cayo Cochinos. La prima sarà Fabrizia Santarelli, la “bona sorte” di Avanti un altro, lo show preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Modella pugliese di 28 anni, Fabrizia ha partecipato a Miss Italia nel 2011. Oltre alla carriera da modella, Fabrizia si è anche concentrata negli studi, laureandosi in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti.

C’è un altro nome che potrebbe rientrare tra i papabili nuovi ingressi: è Mercedesz Henger, la bellissima figlia di Eva Henger. Ventinove anni Mercedesz ha voluto intraprendere la carriera da attrice, recitando in diversi film. Con la madre ha partecipato a Gangs of New York di Martin Scorsese, e ancora Bastardi di Federico Del Zoppo e Torno a vivere da solo di Jerry Calà. Madre e figlia sono poi apparse sul piccolo schermo, ospiti di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5.

L’Isola dei Famosi potrebbe accogliere anche Maria Laura De Vitis, una delle Pupe di questa ultima edizione della Pupa e secchione show diretta e condotto da Barbara D’Urso. La modella si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua relazione con Paolo Brosio, ma anche per aver vinto nel 2019 il titolo di Miss Universo Emilia Romagna, titolo che le ha permesso di partecipare a Miss Mondo.

Maria Laura De Vitis non è certo nuova al piccolo schermo: è apparsa a Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista, oltre che a Live non è la D’Urso.

L’Isola dei Famosi, il reality si allunga

Ormai è cosa nota: il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda fino a fine giugno. Il programma non terminerà come previsto inizialmente lunedì 23 maggio, ma lunedì 27 giugno, un mese dopo i palinsesti iniziali. Pare però che per le ultime cinque settimane lo show non verrà trasmesso in diretta con il doppio appuntamento del lunedì e giovedì, come previsto fino ad oggi, ma soltanto con una serata in programma a settimana, il lunedì.

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi andrà avanti, per prima volta nella storia del reality show, fino all’inizio dell’estate. Intanto l’Isola dei Famosi questa settimana dovrebbe cambiare programmazione. Come già accaduto negli scorsi anni, la produzione di Supervivientes gira le sue riprese proprio a Cayo Cochinos, nella stessa Palapa del nostro reality show. Per questo sarà Mediaset a rinunciare al giovedì sera, spostandosi al venerdì.