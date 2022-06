“Isola 2022”, Edoardo Tavassi demolisce Maria Laura: “Solo strategia”

Novantanove giorni per l’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi: il reality show è cominciato il 21 marzo e per quattro mesi i naufraghi hanno patito la fame, si sono scontrati, hanno giocato di strategia, hanno sofferto e gioito. Ilary Blasi, con la sua conduzione professionale ma sempre leggera e ironica, è riuscita a sostenere una sfida non semplice, rinnovando lo show e ottenendo ottimi risultati.

Isola dei Famosi, il primo eliminato è Nick

Dopo l’improvviso ritiro di Edoardo Tavassi, uno dei favoriti alla vittoria che si è fatto da parte per un infortunio al ginocchio, ad affrontarsi alla finalissima sono in sei: Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani.

È stato proprio il cantante dei Cugini di Campagna a perdere il televoto contro Mercedesz, abbandonando per primo Cayo Cochinos durante la finalissima. La Henger poi, vincitrice della prima prova dell’ultima puntata, ha scelto di mandare al televoto Luca Daffrè: “Ho rivalutato Luca, ma voglio sdebitarmi con Maria Laura per avermi salvata qualche settimana fa“. Vladimir però non ha gradito il comportamento della naufraga: “Io non so cosa ho visto per tutta la settimana, dite che seguite delle strategie e la chiudiamo qua!”.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi asfalta Maria Laura

Com’è comprensibile, fino alla fine i naufraghi hanno giocato di strategia, mandando al televoto i concorrenti “più deboli”, come ha fatto la Henger. “Maria Laura ha parlato male di Mercedesz e poi fa la carina e ora lei la salva, ditelo che c’è un po’ di strategia”, ha affermato Luxuria senza peli sulla lingua.

La naufraga ha cercato di difendersi: “Avevo un debito con Maria Laura, tutto qui. Non ci credo quando dice di volermi bene, ma ho voluto salvarla comunque”. Dopo essere stato nominato, è stato Luca a dover scegliere chi sfidare al televoto, portando con sé Maria Laura De Vitis. “Non mi sono piaciute certe incoerenze, poi ha detto che tra me e la vittoria preferisce la vittoria e allora andiamo insieme verso il televoto”.

“Non nascondo di essere parecchio spiazzata perché io e Luca abbiamo condiviso tanti bei momenti sull’Isola – ha detto la De Vitis – mi ha pugnalata alle spalle. Era meglio se avesse parlato di strategia ammettendo di non voler andare al televoto contro due forti”.

La decisione di Daffrè non è piaciuta alla naufraga, che durante la puntata si è detta più volte delusa dalla scelta del compagno d’avventura. Le motivazioni di Luca però hanno fatto decisamente gongolare Edoardo Tavassi, che interpellato da Ilary Blasi ha voluto commentare il comportamento della concorrente: “Maria Laura è una parac****. La sua linea è sempre stata la stessa, appoggiarsi sugli altri per emergere. Non mi è mai piaciuta, dai tempi in cui ci ha provato con Alessandro”.

Le parole di Edoardo hanno certamente avuto un loro peso, dato che la seconda eliminata della puntata è stata proprio la De Vitis, lasciando quattro naufraghi a sfidarsi per il primo premio: Nicolas, Carmen, Mercedesz e Luca.

Isola, la sorpresa di Eva Henger per Mercedesz

L’ultima puntata dello show ha riservato tantissime sorprese ai naufraghi. Mercedesz si è commossa durante il collegamento con la madre Eva Henger, reduce da un gravissimo incidente. L’attrice ha dimostrato tutto il suo orgoglio per la figlia: “Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia. Avrei dovuto risolvere la situazione in modo diversa e spero che riusciremo a superare quelle cose dette e fatte”.

Mercedesz non è riuscita a trattenere l’emozione: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa? Non ci posso credere, non so se lo sapete ma mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita… Fa un effetto stranissimo. Grazie era una cosa che desideravo tanto. Quest’Isola è magica”.