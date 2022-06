Eva Henger dopo l’incidente, i “dolori allucinanti” e le lacrime per la coppia morta

Fonte: IPA Eva Henger dopo l'incidente: i dolori e le lacrime

Una ripresa faticosa sia per il fisico che per la mente: Eva Henger a fine aprile è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale e il decorso è ancora lungo. Una convalescenza che non riguarda solo il corpo ma anche la riebalorazione di quanto è accaduto e che ancora le fa piangere lacrime di dolore.

Eva Henger, come sta dopo l’incidente

Ancora piange Eva Henger dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta insieme al marito a fine aprile. Lacrime di un dolore che arriva dal cuore, per un trauma difficile da dimenticare e per la coppia morta. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Novella 2000, nella quale ha parlato della ripresa e di come sta e come si sente. “Io ancora piango spesso per tutto quello che è successo – ha spiegato l’attrice – . Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirò a camminare e uscirò vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole”.

Pensieri comprensibili, perché è inevitabile che dopo un episodio così traumatico la mente ci torni spesso. Ma al di là del dolore per quanto accaduto, per lei non ci sono colpe o colpevoli: “Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più”, ha detto.

Dolore emotivo, ma anche del corpo. Anche se i miglioramenti ci sono.

Al momento l’attrice è costretta a utilizzare la sedia a rotelle, ma sta iniziando a rialzarsi. “È stato stupendo vedere un miglioramento perché ci sono stati momenti bruttissimi di depressione e momenti di speranza, emozioni che andavano e venivano diverse – ha detto – . Ci sono giorni in cui ho dei dolori allucinanti, molto forti, e altri in cui ne ho molti meno. Per esempio a volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino”.

Un’altalena di emozioni e la consapevolezza che le cose potevano andare in modo molto diverso. Infatti nell’intervista ha svelato cosa pensavano i medici delle sue condizioni: “I medici mi hanno detto sinceramente che per le ferite da me riportate internamente, cuore, polmone, vescica, di solito il 70% delle persone muore”.

Il percorso di riabilitazione è ancora lungo ma Eva Henger lo sta affrontando con coraggio.

Eva Henger, l’incidente in Ungheria con il marito

Un bruttissimo incidente quello che a fine aprile aveva visto coinvolti Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti. I due inizialmente erano stati divisi, l’attrice infatti si trovava in un ospdale a 200 km di distanza. Era stato lui per primo a raccontare qualcosa di più su quanto accaduto, lo aveva fatto tramite un post Instagram in cui aveva fatto il punto sulla situazione di entrambi. Poi era stata trasferita in Italia, a Roma per ulteriori interventi e per affrontare il periodo post incidente.

Ora le sue condizioni stanno migliorando, la showgirl e attrice sta iniziando a camminare nuovamente anche se deve utilizzare ancora la sedia a rotelle.

Ha dimostrato una grande forza di volontà, stretta dall’amore delle persone che le vogliono bene. Compresa la figlia Mercédesz che, dopo il brutto incidente, è partita per l’Isola dei famosi ed è stata accusata per questa ragione. A gettare acqua sul fuoco era stata la stessa Eva che, durante una sopresa, si è mostrata in collegamento dall’ospedale e l’ha rassicurata: “Sono contenta che tu abbia deciso di continuare in questa esperienza, perché nessuno deve privarsi delle proprie esperienze. So che tra noi ci sono state incomprensioni in passato, ma spero che una volta che tornerai a casa ci abbracceremo forte”.