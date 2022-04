Eva Henger ricoverata, grave incidente d’auto in Ungheria: le sue condizioni

Un grave incidente automobilistico ha visto coinvolti Eva Henger e il marito, Massimiliano Caroletti. La coppia, che si trovava in Ungheria, ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita d’urgenza in due ospedali differenti. Per ora non si hanno molti aggiornamenti. Intanto la figlia dell’attrice, Mercedesz Henger, si trovava in Honduras per iniziare proprio questa sera la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, che probabilmente verrà posticipata o annullata.

Eva Henger: le sue condizioni dopo il grave incidente d’auto

Ieri, 28 aprile, Eva Henger e il marito, Massimiliano Caroletti, sono stati coinvolti in un grave incidente d’auto in Ungheria, nel quale hanno perso la vita due anziani che si trovavano a bordo dell’altra auto che ha impattato con la loro. Uno scontro molto violento, che pare abbia lasciato gravi ferite sui coniugi. La notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore e non si hanno molti aggiornamenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, le due auto si sono scontrate talmente violentemente da causare la morte della coppia di anziani che si trovavano sull’altra auto. Pare che Eva e il marito siano stati soccorsi d’urgenza e trasportati in due ospedali diversi in eliambulanza. Non è chiara la dinamica precisa dell’incidente e di chi sia la colpa, ma il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha almeno rassicurato che figlia tredicenne della Henger e di Caroletti, Jennifer, non era in auto a loro ma bensì a scuola. La coppia si è sposata nel 2013 e pare fosse in viaggio in autostrada per andare a prendere un cucciolo di cane come regalo per la ragazzina. Sempre secondo Alessi i due non sarebbero in pericolo di vita.

L’ex attrice avrebbe subito un’operazione a una gamba e un braccio, mentre il marito si sarebbe fratturato lo sterno. Le condizioni di entrambi sono state descritte come critiche. Il primo a riportare la notizia nel nostro paese è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip e spettacolo, che ha raccontato che l’incidente sarebbe avvenuto a Kaposvar, città natale di Eva.

Dallo staff della Henger non arrivano dichiarazioni di alcun tipo, per ora la notizia non è stata confermata o smentita, e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Mercedesz Henger: a rischio la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022

Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, era pronta a sbarcare questa sera sull’isola, ma ora la sua partecipazione al reality di Canale 5 potrebbe essere a rischio. La ragazza si trovava già in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi quando è stata avvisata della terribile notizia dell’incidente che ha coinvolto sua madre Eva Henger. Mercedesz era in isolamento prima di entrare in gioco ed è stata prontamente informata dell’accaduto.

Cosa ne sarà ora della sua partecipazione all’Isola? Molto probabilmente la ragazza ripartirà per l’Ungheria per stare accanto alla sua famiglia, e se andrà tutto bene potrebbe decidere di approdare nuovamente in Honduras la prossima settimana. Di certo al momento le sue priorità sono opposte a quelle del gioco.

Ilary Blasi ne parlerà questa sera? Per saperlo non ci resta che attendere la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 alle 21,45 su Canale 5.