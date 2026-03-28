Mercedesz Henger a Verissimo dopo il parto di 19 ore: “Un incubo”

Mercedesz Henger racconta la maternità dopo un parto difficile: "Ora è il periodo più bello". E con il compagno più giovane già pensa a un secondo figlio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ci sono esperienze che cambiano il modo di guardare tutto il resto. Per Mercedesz Henger, quel punto di svolta coincide con la nascita della figlia Aurora, arrivata il 25 febbraio e già al centro di una nuova, intensa dimensione di vita. Ospite a Verissimo, l’influencer ha raccontato senza filtri il passaggio da uno dei momenti più difficili a quello che oggi ha definito, senza esitazioni, “il periodo più bello della mia vita”.

Mercedesz Henger a Verissimo parla del difficile parto

Prima intervista da mamma per Mercedesz Henger. Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato della sua nuova vita con Aurora, frutto del grande amore che dal 2024 la lega al compagno Alessio Salata.

La 34enne ha ricordato le difficoltà del parto: “Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19 ore di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere”, ha detto col sorriso.

Mercedesz ha parlato della maternità, definendola “magica”: “È tutto abbastanza naturale. Ogni piccola cosa è un’esperienza magica, anche cambiare il pannolino per la prima volta lo è stato. Non so come altro descriverlo. Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia”.

Accanto a lei Alessio, presente durante tutta la gravidanza e il parto. “È stato incredibilmente paziente”, ha affermato la Henger, rammentando anche con ironia i momenti di tensione durante il travaglio. “Mi è stato al fianco tutto il tempo, è stato davvero dolce”. Parole accompagnate da un ringraziamento esplicito: “Ho trovato una persona davvero speciale”.

Un grande amore in cui all’inizio la stessa Henger non credeva perché Alessio più giovane di lei di ben dieci anni. Il ragazzo, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma è attivo nel settore immobiliare ed in particolare nella zona di Savona, ha solo 24 anni.

“Alessio è molto più maturo degli anni che ha. All’inizio anche io avevo i miei dubbi e gliene parlavo. Dicevo: ‘Sei troppo giovane, io voglio una famiglia a breve’. E lui mi rispondeva: ‘Anch’io desidero una famiglia’. A dispetto del fatto che provavo ad allontanarlo, lui è rimasto finché ci ho creduto. Mi ha dimostrato che, non solo avevamo lo stesso desiderio, ma anche che potevamo realizzarlo insieme”, ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin.

Un ruolo importante anche per la madre, Eva Henger, oggi nonna della bambina. “Ha aspettato per ore in sala d’attesa, senza lasciarmi mai”, ha evidenziato Mercedesz, sottolineando la vicinanza della famiglia in un momento così delicato.

Mercedesz Henger è già pronta per il secondo figlio

Nonostante il ricordo ancora recente del parto, lo sguardo è già rivolto al futuro. “Subito dopo ho detto: mai più”, ha ammesso Mercedesz Henger. Una reazione comprensibile, destinata però a cambiare nel giro di poche settimane.

“Già dopo un mese ci sto ripensando”, ha confessato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi aprendo alla possibilità di un secondo figlio. “Vorremmo un maschietto però con calma”. Un progetto che non ha tempi definiti, ma che conferma la volontà della coppia di costruire una famiglia più ampia.