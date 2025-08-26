Chi è Alessio Salata, il fidanzato di Mercedesz Henger

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessio Salata, il fidanzato di Mercedesz Henger

Alessio Salata è il fidanzato di Mercedesz Henger e futuro papà del suo bambino. La figlia di Eva Henger infatti ha annunciato a sorpresa che presto diventerà mamma, pubblicando un tenero post su Instagram.

Chi è Alessio Salata

Classe 2002, Alessio Salata ha 23 anni ed è originario di Toirano, comune in provincia di Savona. La storia con Mercedesz Henger è cresciuta lontano dai riflettori, anno dopo anno, diventando sempre più importante, tanto da arrivare alla scelta di diventare genitori. Particolarmente riservato, Alessio non ha mai rilasciato interviste e su Instagram non è particolarmente attivo.

Di lui sappiamo solamente che ha una grande passione per i tatuaggi e che ha lavorato in passato nel mondo del calcio. Ha infatti giocato nelle giovanili del Genoa con calciatore professionista. In seguito ha cambiato professione, diventando esperto nel settore dei servizi immobiliari. La storia d’amore con la figlia di Eva Henger è iniziata nel 2024 ed è diventata da subito importantissima. La stessa Mercedesz aveva raccontato in un’intervista a Novella 2000 di aver iniziato una convivenza con Alessio e di considerare la loro storia d’amore molto importante.

“Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene – aveva rivelato -. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa”.

Nel video pubblicato a sorpresa su Instagram, Alessio Salata e Mercedesz sorridono insieme a bordo piscina, poi l’ex calciatore mostra una ecografia, mentre la modella svela una tutina da neonato. Infine Alessio bacia il pancino della compagna, confermando la gravidanza. “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”, si legge nella didascalia del post.

Gli amori e i dolori di Mercedesz Henger

La gravidanza e l’amore per Alessio rappresentano una rinascita per Mercedesz Henger che in passato ha vissuto una relazione con Lucas Peracchi, ex protagonista di Uomini e Donne, finita fra accuse e frecciatine.

“Era una relazione tossica da cui sono contenta di essere riuscita a uscire – aveva raccontato qualche tempo fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin -. Se c’erano delle violenze erano emotive. Avevo ribaltato completamente la mia vita perché credevo in quella relazione. Uscirne significava ribaltare di nuovo la mia vita”.

Durante l’Isola dei Famosi, la 34enne si era avvicinata a Edoardo Tavassi, ma la storia d’amore fra i due non era mai decollata a causa della scarsa fiducia di Edoardo. Dopo la fine della trasmissione, Tavassi aveva accusato Mercedesz di averlo usato solamente per creare una relazione mediatica. “Non mi sono mai fidato di lei – aveva spiegato ai fan su Instagram, criticando il comportamento della figlia di Eva Henger -. Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è!”.