Mercedesz Henger è diventata mamma: “Aurora sei il nostro tutto”

IPA Mercedesz Henger è diventata mamma

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Mercedesz Henger ha stretto tra le braccia la sua piccola Aurora. Un momento che ha deciso di condividere con i suoi follower di Instagram, con le prime foto di questa nuova, meravigliosa vita al fianco della figlia e del compagno, Alessio Salata.

Le prime foto di Aurora e l’emozione di nonna Eva Henger

Con un post carico di emozione, Mercedesz Henger ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, nata il 25 febbraio: “Aurora, sei il nostro tutto. Il giorno più bello della nostra vita”, queste le prime parole affidate a Instagram, a corredo di un carosello di immagini che ritraggono la piccola e i neo-genitori immersi in un’atmosfera di pura dolcezza.

La scelta del nome non è stata casuale, come aveva spiegato la stessa Mercedesz in un’intervista a Verissimo. Aurora evoca luce e rinascita, un nome “italianissimo” che Mercedesz e il compagno Alessio Salata hanno preferito a quelli più internazionali di famiglia.

In questo quadro di felicità non poteva mancare nonna Eva Henger, visibilmente commossa nelle foto accanto alla figlia e alla nipotina appena nata, suggellando una ritrovata armonia familiare che scalda il cuore. La Henger ha partecipato attivamente ai preparativi, scegliendo personalmente il primo vestitino della piccola, un gesto che racconta molto del legame profondo che oggi unisce le donne di casa dopo le incomprensioni del passato. Per Mercedesz, avere la madre al proprio fianco in questo momento è stato il regalo più grande: la prova che l’amore vince su ogni vecchia ferita.

La storia d’amore con Alessio Salata e l’annuncio della gravidanza

L’arrivo di Aurora è il coronamento di una storia d’amore che Mercedesz Henger e il compagno hanno scelto di vivere lontano dai riflettori. Ex calciatore oggi impegnato nel settore immobiliare, Alessio Salata è l’uomo che ha saputo abbattere i “muri” che Mercedesz aveva costruito dopo alcune precedenti delusioni sentimentali. Insieme hanno scelto di costruire il loro nido a Toirano, in Liguria, ristrutturando una casa che rispecchia il loro modo di essere, semplici e concreti.

Il percorso che li ha portati a essere genitori per la prima volta è iniziato il 26 agosto dello scorso anno, quando la coppia aveva annunciato la gravidanza con un tenero video a bordo piscina. “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”, avevano scritto mostrando le immagini dell’ecografia, il tipico ciondolo di buon augurio che si usa in gravidanza e una tutina da neonato.

Nonostante un primo trimestre difficile, segnato dalle nausee ma soprattutto da un grande spavento, lo scorso dicembre, per via di un’infezione all’appendice che aveva fatto temere per la salute della piccola, Mercedesz Henger ha affrontato questi mesi con coraggio. Oggi quei momenti difficili sono solo un ricordo: Aurora è qui, tra le braccia di mamma e papà, pronta a cambiare per sempre ogni loro giornata.