Mercedesz Henger incinta, l’annuncio a bordo piscina e la reazione di mamma Eva

Mercedesz Henger ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower una notizia che profuma di felicità e nuove prospettive: è in dolce attesa del suo primo figlio insieme al compagno Alessio Salata. Con un video post tenero e spontaneo, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha mostrato la sua gioia, raccontando l’emozione per questa nuova ed importante fase della sua vita.

La coppia, molto affiatata e seguita sui social, ha subito ricevuto una pioggia di messaggi d’affetto e congratulazioni, tra cui anche quello di mamma Eva: per Mercedesz si apre così un capitolo speciale, fatto di attese, sogni e progetti a due che diventeranno presto a tre.

Mercedesz Henger, l’annuncio della maternità coglie tutti di sorpresa

Per annunciare al mondo la sua prima gravidanza, Mercedesz Henger ha scelto Instagram pubblicando un suggestivo video sul suo profilo. Nel post la si vede, bellissima e raggiante di felicità, con un lungo abito nero fasciante che mette in risalto il pancino appena arrotodondato, delle scenografiche scarpe rosse e una didascalia misteriosa: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’…e ora vogliamo condividerlo con voi”.

Il suo compagno, Alessio Salata, la bacia teneramente e subito mostra orgoglioso le immagini di un’ecografia mentre Mercedesz, in contemporanea, tira fuori dall’abito il tipico ciondolo di buon augurio che si usa in gravidanza e mostra felice una tutina da neonato, segno inconfondibile di una maternità in arrivo.

Alessio a questo punto si inginocchia e bacia teneramente la fidanzata prima sulla pancia e poi sulle labbra, a sancire il loro legame d’amore e sugellare questo momento così importante della loro storia e della loro vita insieme. Lo sfondo è quello di una piscina, probabilmente di casa loro, e il video, pur nella sua semplicità, è immediato, diretto e potente.

I loro occhi si incrociano, lucidi dall’emozione, mentre si tengono dolcemente per mano pronti ad affrontare la meravigliosa avventura di diventare genitori.

Naturalmente i fan di Mercedesz e della coppia sono subito esplosi in un coro di auguri pieni di affetto e calore, augurando il meglio alla coppia: ora tutti non vedono l’ora di sapere se si tratta di un maschietto o di una femminuccia e aspetteranno con trepidante attesa l’annuncio del sesso del bebè.

Tra i tanti commenti non poteva mancare, ovviamente, quello di mamma Eva Henger che, tra mille cuori, ha esclamato piena di gioia che il vestitino mostrato dalla figlia nel video lo ha scelto proprio lei per il nipotino in arrivo.

Mercedesz Henger, l’amore per Alessio dopo la relazione tossica con Peracchi

La storia tra Mercedesz Henger e Alessio Salata è nata lontano dai riflettori, ma con la naturalezza delle cose autentiche: i due si sono conosciuti grazie a un gruppo di amici comuni, con un incontro casuale durante una serata senza particolari aspettative che però ha segnato l’inizio di un legame profondo.

Fin dai primi scambi, tra loro è scattata un’intesa immediata, fatta di sguardi complici e chiacchiere leggere che presto si sono trasformate in qualcosa di più. Mercedesz, reduce da esperienze sentimentali complicate e da un passato spesso sotto l’occhio del gossip, ha trovato in Alessio una persona capace di darle stabilità e serenità.

Lui, lontano dal mondo dello spettacolo, le ha offerto un equilibrio diverso: una quotidianità semplice ma sincera, in cui ha potuto sentirsi amata senza dover recitare nessun ruolo.

Prima di Alessio infatti, al suo fianco dal 2024, Mercedesz ha avuto una relazione che lei stessa ha definito “tossica” con il suo ex Lucas Peracchi. “Era una relazione tossica da cui sono contenta di essere riuscita a uscire” aveva infatti dichiarato la giovane ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo dove aveva parlato degli amori del presente e del passato.

In quell’occasione Mercedesz aveva anche parlato dell’attuale compagno dicendo: “È un periodo veramente bello. Mi auguro di avere presto una famiglia e spero di essere felice con lui, come lo sono adesso, per sempre” e infatti la loro relazione è cresciuta passo dopo passo, tra piccoli gesti e momenti condivisi, fino a diventare una storia solida e appassionata.

Sui social non mancano di mostrare la loro complicità: sorrisi, viaggi e abbracci che raccontano meglio di mille parole l’intensità del loro rapporto. Oggi, con l’annuncio della gravidanza, il loro amore entra in una nuova fase, proiettata verso un futuro ancora più grande.