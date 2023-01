Collutorio: non solo igiene orale. Gli utilizzi che non conoscevi

Fonte: iStock Gli usi alternativi del collutorio

Il dentista ce lo ricorda ogni volta che andiamo a fare l’annuale pulizia dei denti: oltre a spazzolino, dentifricio e filo interdentale, il nostro miglior alleato per una corretta igiene orale è il collutorio. Si tratta di un prodotto dalle molteplici funzioni, utile per disinfettare bene la bocca, proteggere le gengive, combattere le carie e la formazione di tartaro e ridurre problemi come l’alitosi. Insomma, un vero toccasana che non dovrebbe assolutamente mancare nel nostro armadietto del bagno. Ma non tutti sanno che il collutorio si presta anche a molti altri utilizzi alternativi, soprattutto nelle pulizie domestiche. Sfruttando le sue numerose proprietà, possiamo impiegarlo in casa o addirittura come prodotto per il corpo. Vediamo qualche idea geniale da provare.

Collutorio, gli usi alternativi

Ottimo per fare sciacqui igienizzanti dopo ogni spazzolata ai denti, il collutorio è utile anche in numerose altre situazioni. Lo si può usare nelle pulizie di casa, per prendersi cura del proprio corpo e addirittura per far durare più a lungo le piante. È un vero tuttofare, uno di quegli ingredienti che – come il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino bianco – si prestano moltissimo ad essere utilizzati in molteplici modi, spendendo poco e ottenendo risultati perfetti. Un’idea particolarmente intelligente consiste nel trovare impieghi alternativi al collutorio scaduto: può capitare di acquistarne diverse confezioni, magari perché in offerta, e poi dimenticarsene fino alla scadenza. Invece di buttarlo, possiamo dargli nuova vita ed evitare sprechi.

Collutorio nelle pulizie domestiche

Siamo sempre alla ricerca di soluzioni green (e magari persino economiche) per pulire casa: tra i tanti detergenti fai-da-te che possiamo preparare con pochi e semplici ingredienti che abbiamo già nel nostro armadietto, c’è spazio anche per il collutorio. Grazie al suo potere disinfettante, è un’ottima soluzione alternativa nelle pulizie domestiche. L’uso più classico, che conoscono quasi tutti, è quello che lo vede impiegato come igienizzante per gli spazzolini. Basta prepararne un bicchiere e immergerci le testine degli spazzolini per almeno un paio d’ore, in modo che le setole vengano ben disinfettate. Nulla vieta di utilizzarlo anche per spazzole, pettini, forbicine e pinzette, naturalmente. Per cos’altro può servire il collutorio?

Collutorio in lavatice

Lavaggio dopo lavaggio, la lavatrice accumula residui di detersivo, sporcizia e calcare che vanno a depositarsi nel cestello e nelle tubature. Questo è causa spesso di cattivi odori e di un bucato che non profuma più di pulito come una volta. Il collutorio può venirci in aiuto: versiamone un bicchiere all’interno del cestello e programmiamo un lavaggio a vuoto ad alte temperature. La lavatrice emanerà finalmente un buonissimo odore e parte dei depositi nelle sue tubature saranno scomparsi. Se poi abbiamo un carico particolarmente puzzolente da lavare, possiamo aggiungere mezzo bicchiere di collutorio al normale detersivo: questo prodotto è delicato e non rovina i tessuti, risultando invece molto efficace come profumatore.

Collutorio nel water

Per igienizzare il bagno e le sue superfici, è possibile usare il collutorio. Possiamo metterne un po’ all’interno di uno spruzzino e vaporizzare al bisogno sui sanitari e sui mobili del bagno, passando un panno morbido per pulire a fondo. E nel water? Versiamone un bicchiere all’interno della tazza, lasciandolo agire per circa mezz’ora, quindi strofiniamo bene le pareti e il fondo del wc con lo scopino, per eliminare ogni possibile sporcizia e per disinfettare. Non resta infine che tirare lo sciacquone e, in pochi istanti, un buonissimo odore di pulito si diffonderà in tutto il bagno.

Collutorio contro i cattivi odori

Il collutorio, in effetti, è davvero utile per profumare gli ambienti. Possiamo ad esempio usarlo per combattere i cattivi odori che fuoriescono dagli scarichi: versiamone un bicchiere dove ce n’è più bisogno e lasciamo agire per un’ora, quindi facciamo scorrere abbondante acqua calda. Il lavandino non sarà mai stato più profumato. Un’idea geniale consiste nel bagnare alcuni fazzoletti di carta con il collutorio, sistemandoli poi sul fondo del cestino (possiamo farlo in bagno, in cucina e in qualsiasi altro angolo della casa). In questo modo la spazzatura non emanerà più odori sgradevoli.

Collutorio per la cura del corpo

Abbiamo visto come usare il collutorio nelle pulizie domestiche, ma possiamo impiegarlo anche per prenderci cura del nostro corpo. Ad esempio, questo prodotto si presta particolarmente bene per effettuare un buon pediluvio: prepariamo una bacinella di acqua calda e versiamo al suo interno un bicchiere di collutorio. Lasciamo i piedi a bagno per almeno mezz’ora, per un piacevole effetto rilassante. E non solo: ci aiuterà a combattere i cattivi odori e persino i funghi, viste le sue proprietà antimicotiche e disinfettanti. In caso di onicomicosi, lo si può usare anche per le unghie delle mani, semplicemente immergendole in una ciotolina con acqua e collutorio.

Chi soffre di sudorazione intensa, può versarne qualche goccia su un batuffolo di cotone da strofinare sotto le ascelle, come ottimo rimedio alternativo al deodorante per avere un buon profumo più a lungo. Grazie alla sua azione antibatterica, il collutorio è utile anche contro l’acne: versiamone un po’ su un dischetto struccante e passiamolo su tutto il viso, per eliminare le imperfezioni. Anche la forfora cede il passo davanti al collutorio. Possiamo strofinare il cuoio capelluto con un bel massaggio e poi risciacquare abbondantemente. Infine, il collutorio si può usare per lenire rossori e scottature, oppure per alleviare il prurito e il dolore in caso di puntura di insetto.

Altri usi del collutorio

Vediamo infine qualche altro uso intelligente del collutorio. Essendo igienizzante, possiamo versarne qualche goccia su un batuffolo di cotone e utilizzarlo per pulire le superfici delicate come quelle del pc e dello smartphone, al posto dell’alcol denaturato (l’importante è non esagerare con le quantità!). Chi ama i fiori e non rinuncia ad un bel mazzolino da sistemare in un vaso per dare colore e allegria alla propria casa, può versare mezzo bicchiere di collutorio nell’acqua per farli vivere più a lungo. Inoltre questo prodotto può essere utile nella cura degli animali: qualche goccia funge non solo da igienizzante ma anche da potente antiparassitario, oltre a lucidare il pelo del vostro compagno a quattro zampe, così come fanno i ben più costosi prodotti specializzati.