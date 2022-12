Come eliminare gli odori dagli scarichi

Fonte: iStock I rimedi naturali contro i cattivi odori dagli scarichi

Lo sporco che si accumula negli scarichi del lavandino o del wc sono causa di odori sgradevoli che si possono diffondere facilmente in tutta casa. Per questo è importante agire subito e risolvere il problema: ci sono molti rimedi naturali da provare, efficaci nell’eliminare la puzza che talvolta fuoriesce dagli scarichi. Questi sono un’ottima alternativa ai tanti prodotti specializzati che si trovano in commercio: per quanto indubbiamente utili per pulire le tubature, sono comunque sostanze chimiche – talvolta anche molto costose – che hanno un notevole impatto ambientale. Vediamo dunque quali sono le soluzioni più green ed economiche da provare per dire addio ai cattivi odori dagli scarichi.

Cattivo odore dagli scarichi: le cause

Può capitare che, entrando in bagno o in cucina, veniate assaliti da un odore davvero fastidioso (quando non addirittura nauseabondo): si tratta, nella maggior parte dei casi, di un problema derivante dagli scarichi ed ignorarlo non può che peggiorare la situazione. Perché nelle tubature si formano questi cattivi odori, che a volte addirittura possono essere descritti come una puzza di fogna? Le cause sono molteplici, e spesso riguardano lo sporco che si può accumulare con il passare del tempo, soprattutto se non si effettua una manutenzione periodica.

In cucina, la colpa è quasi sempre dei residui di cibo: molte volte, per far prima, è abitudine gettare i piccoli avanzi dei piatti e delle pentole direttamente nel lavello, lasciando che l’acqua li trascini via nello scarico. Pian piano, tutti questi residui si accumulano e, andando a male, sprigionano un odore particolarmente intenso e spiacevole. In bagno invece il problema è spesso causato dalla presenza, nei tubi, di sporcizia come peli, capelli o altri materiali organici che, a contatto con i detersivi per la pulizia dei sanitari o per l’igiene personale, formano degli accumuli che ristagnano per molto tempo, dando vita a batteri e muffe.

Non sempre, una pulizia quotidiana è sufficiente per rimuovere i cattivi odori: può essere necessario ricorrere ad un intervento più “importante” per risolvere definitivamente il problema, per poi adottare alcuni stratagemmi così da evitare che questo spiacevole contrattempo si verifichi di nuovo. Oltre ai normali prodotti che si trovano facilmente in commercio, spesso anche sugli scaffali dei supermercati, ci sono soluzioni casalinghe altrettanto efficaci e decisamente più economiche, che per di più risultano meno inquinanti per l’ambiente. Scopriamo quali sono i rimedi naturali per eliminare i cattivi odori dagli scarichi.

Come eliminare i cattivi odori dagli scarichi

Bastano pochi ingredienti presenti in ogni dispensa per poter dire addio alla puzza che proviene dagli scarichi, in cucina o in bagno. Queste soluzioni fai-da-te sono, nella maggior parte dei casi, efficaci e completamente risolutive. Ma se il problema persiste per giorni, anche dopo aver provato tutti i rimedi naturali, potrebbe essere necessario l’intervento di un idraulico. Vediamo quali sono le alternative migliori (e low cost) per rimuovere i cattivi odori dalle tubature.

Bicarbonato e sale grosso

Il bicarbonato è conosciuto per le sue proprietà antibatteriche e assorbi-odori, mentre il sale grosso è ottimo come scrub: insieme, formano una combinazione vincente per pulire a fondo le tubature, eliminando ogni residuo accumulato. Preparate un pentolino di acqua bollente, quindi scioglietevi cinque cucchiai di bicarbonato di sodio e altrettanti di sale grosso. Versate il tutto nello scarico e lasciate agire: nessun cattivo odore vi infastidirà più.

Bicarbonato e aceto

Un altro mix davvero efficace vede protagonisti il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino bianco, entrambi ottimi per disgorgare ed eliminare gli odori. Mettete a bollire un litro d’acqua a cui avrete aggiunto un bicchiere di aceto: quando il composto è pronto, versate nello scarico dapprima un bicchiere di bicarbonato e, subito dopo, il liquido bollente. Tappate lo scarico e lasciate agire una notte intera, per ottenere il massimo risultato.

Aceto di mele

Un ottimo rimedio, utile sia per i suoi benefici per la salute che per la sua efficacia pulente, è l’aceto di mele: ha infatti un’importante azione sgrassante e rimuove anche gli odori più ostinati. Versatene un bicchiere nello scarico ogni due ore, per almeno una giornata intera, così da eliminare i batteri che ristagnano nei tubi. Per un intervento ancora più efficace, potete aggiungere anche un paio di gocce di olio essenziale di tea tree, che è un potente antibatterico.

Sale grosso e chiodi di garofano

Il sale grosso, come abbiamo visto, agisce a fondo “grattando” via i residui accumulati nelle tubature fino ad ottenere una pulizia davvero accurata. Preparate un composto formato da sale grosso e chiodi di garofano, al quale potete aggiungere un cucchiaino di bicarbonato, per un risultato ancora migliore. Versate il tutto nello scarico e lasciate agire per almeno mezz’ora, quindi lasciate scorrere acqua calda in abbondanza. Potreste dover ripetere la procedura più volte prima di eliminare completamente il problema.

Lievito di birra

Non tutti sanno che il lievito di birra può essere utilizzato anche nelle pulizie domestiche: ottimo per rimuovere le macchie più ostinate e per igienizzare la lavatrice, si rivela utile persino nel combattere i cattivi odori che provengono dagli scarichi. Sciogliete mezzo panetto in un bicchiere di acqua bollente, quindi versate il tutto nello scarico e lasciate agire per una notte intera. La mattina seguente, lasciate scorrere un po’ d’acqua calda e avrete detto addio agli odori sgradevoli.

Limone

Il limone aiuta ad assorbire gli odori e rilascia un gradevole aroma che si diffonde rapidamente in tutta casa. Non può esserci dunque niente di meglio per gli scarichi: usate il succo di due limoni per pulire a fondo le tubature, lasciando agire per almeno un paio d’ore. Le sue proprietà antibatteriche vi aiuteranno a debellare la causa dei cattivi odori che fuoriescono dallo scarico.

Olio essenziale di lavanda

Un ultimo rimedio naturale è l’olio essenziale di lavanda: versatene qualche goccia su un batuffolo di cotone e posizionatelo sullo scarico, lasciandolo in posa per tutta la notte. Anche la lavanda è infatti un ottimo antibatterico, quindi vi permetterà di sbarazzarvi del cattivo odore in poco tempo.

I trucchi per prevenire i cattivi odori dagli scarichi

Una volta eliminato il cattivo odore, è importante fare attenzione in modo che non si formi più: come prevenire questo sgradevole problema? Innanzitutto, bisogna cercare di tenere le tubature pulite il più possibile. In cucina, evitate di gettare residui di cibo nel lavello: potete utilizzare un filtro a maglie strette, che lasci passare solo i liquidi. Per quanto riguarda invece gli scarichi in generale, almeno una volta al mese versatevi un bicchiere di bicarbonato seguito da acqua bollente e aceto, per pulire bene i tubi. E per avere sempre un buon odore, spruzzate negli scarichi un po’ d’acqua in cui avrete sciolto delle gocce di olio essenziale di menta.