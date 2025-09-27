Verissimo, Mercedesz Henger in attesa di una bambina: “Si chiamerà Aurora”

Ospite nel salotto di "Verissimo", Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata hanno rivelato il sesso del loro bebè e il nome scelto

Mercedesz Henger è al settimo cielo: la giovane influencer è infatti in attesa del primo figlio dal fidanzato Alessio Salata, e nel salotto di Verissimo ha rivelato il sesso e il nome del bebè. Dopo un periodo buio, segnato da delusioni d’amore e da un lungo allontanamento dalla mamma Eva Henger, la 34enne è finalmente tornata a sorridere.

Mercedesz Henger e le fatiche della gravidanza

Ospite di Silvia Toffanin, Mercedesz Henger ha parlato senza peli sulla lingua della sua gravidanza, descrivendola sì come un’esperienza magica, ma non nasconendo i problemi che l’hanno accompagnata: “È un’esperienza nuova che ci stiamo vivendo a pieno. Il bebè dovrebbe nascere verso febbraio, sono nel quinto mese. Sognavo tanto questo momento ed è bellissimo, come avevo immaginato. Però devo ammettere che dalla settima alla tredicesima settimana è stato terribile. Ho avuto la nausea dalla mattina a notte fonda, non riuscivo a fare le cose più semplici. Mi addormentavo ovunque e soffrivo di crampi. Adesso che queste cose sono passate, posso finalmente dire che me la sto godendo”, ha raccontato la modella.

La notizia dell’arrivo del bebè è stata accolta con grande gioia dalla famiglia di Mercedesz, in particolare da sua mamma Eva: “Lei è contentissima di diventare nonna, non vedeva l’ora. È stata molto felice da subito. Nel periodo di intensa nausea la chiamavo sempre, così come facevo con la mamma di Alessio. I loro consigli mi stanno aiutando tantissmo”, ha spiegato ancora l’influencer.

In un momento così magico, tuttavia, il pensiero va anche (inevitabilmente) a chi non c’è più: “Ogni tanto ho pensato a papà ma anche alla nonna, perché credo che avrebbero voluto essere qui con noi, scoprire il sesso del bambino e vivere questa esperienza. Ma voglio credere che in qualche modo la stiano vivendo comunque”.

Mercedesz Henger e il fidanzato rivelano il sesso del bebè

Ad affiancare Mercedes nel suo percorso verso la maternità c’è il fidanzato Alessio Salata, che a soli 23 anni è riuscito a far breccia nella corazza che la modella aveva costruito a causa delle esperienze negative vissute: “Avevo messo un muro, ho avuto delle esperienze non fortunate e Alessio è arrivato in un momento in cui avevo deciso di concentrarmi su me stessa. Lui mi ha fatto cambiare idea, e non starei qui a vivere questo momento se non avesse avuto il coraggio di insistere un po’”.

Proprio insieme al compagno, la Henger ha annunciato nello studio di Verissimo di essere in attesa di una bambina, della quale ha rivelato anche il nome: “Sarà una femminuccia e non ce lo aspettavamo. Eravamo convinti fosse un maschietto. Si chiamerà Aurora. Rispetto al mio nome che è Mercedesz, o a quello di mia sorella che è Jennifer, è un nome italianissimo. È anche legato ad principessa della Disney, e sono contenta che sia piaciuto sia a me che al mio compagno”, ha concluso Mercedesz.

Le ultime battute sono affidate proprio ad Alessio, che nonostanta la giovane età sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro: “Adesso ci concentreremo sul crescere nostra figlia e poi arriverà la fatidica proposta“. Insomma, non resta che aspettare.