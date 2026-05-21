Arianna Montefiori, morto il papà George Eastman: chi era l’attore di spaghetti western

Getty Images Arianna Montefiori

Aveva 83 anni e una carriera lunghissima alle spalle, dove si era messo alla prova con più generi. George Eastman – nome d’arte di Luigi Montefiori – si è spento lunedì 19 maggio al Gemelli di Roma, presso l’hospice dell’Università Cattolica. Un volto riconosciuto nel cinema di genere italiano, ma anche il papà di Arianna Montefiori, l’attrice che molti conoscono per alcuni ruoli nelle fiction e che proprio del rapporto con lui aveva parlato con grande affetto in tv pochi mesi fa, a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

George Eastman, morto il papà di Arianna Montefiori e attore di spaghetti western

Oggi viene ricordato dalla stampa per le sue origini liguri, per il passato da rugbista e l’altezza (ben due metri): Luigi Montefiori era nato a Genova il 16 agosto 1942. E proprio il western fu il punto di partenza della sua avventura sul grande schermo. Prima di diventare un volto del cinema di genere, passò anche dalla pittura e dalla formazione cinematografica. A Roma frequentò per un periodo il Centro sperimentale, dove incontrò l’insegnamento di Nanni Loy, ma la sua strada prese presto una direzione più pratica, direttamente sui set. Ci restò infatti poco, appena un anno, prima di lanciarsi nella sua avventura a Cinecittà.

Da lì in poi un susseguirsi di titoli che col tempo sono diventati piccoli cult per gli appassionati del genere. Odia il prossimo tuo, Bill il taciturno, Preparati la bara!, La collina degli stivali, e poi quel Quel maledetto giorno della resa dei conti, lavorando con registi come Mario Bava (in Cani arrabbiati), Lina Wertmüller, Lamberto Bava ed Enzo G. Castellari.

Per Joe D’Amato, ha scritto e interpretato diversi film. E come non ricordare il ruolo del Minotauro nel Satyricon di Federico Fellini? Ma c’è un personaggio, in particolare, che lo ha consegnato a una platea più vasta, ovvero quello nella partita a poker raccontata da Pupi Avati in Regalo di Natale e poi ripresa ne La rivincita di Natale.

Il legame con la figlia Arianna Montefiori

A piangerlo oggi ci sono la moglie Manuela e i tre figli Evelina, Arianna e Tommaso. E lascia i due amati nipotini, Giulio e la piccola Allegra, nata dall’amore tra Arianna e il cantante Briga. Proprio Arianna ha più volte raccontato quanto profondo fosse il legame con il padre.

Lo aveva fatto anche a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin a novembre 2025, quando aveva parlato delle condizioni del papà e del momento speciale vissuto durante il matrimonio con Briga, avvenuto il 18 dicembre 2021. L’anno precedente, Eastman aveva avuto un infarto e i medici non avevano dato grandi speranze alla famiglia: “L’anno prima del matrimonio ha avuto un infarto gravissimo. I medici mi dicevano che non ce l’avrebbe fatta, invece papà è stato forte come un leone. Sognavo di passare il giorno del matrimonio con lui, ma avevo paura che questo non potesse mai accadere. Ma papà c’è stato, è stato fortissimo, ha mangiato tutto il buffet del matrimonio e anche per questo è un giorno che porterò sempre nel cuore”.