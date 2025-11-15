Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Quella di sabato 15 ottobre è stata una puntata ricca di emozioni per Verissimo. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, dopo un toccante ricordo al maestro Peppe Vessicchio, c’è stata la giornalista Cesara Buonamici, che ha svelato il suo lato più privato. Spazio anche all’amore, quello di una nota coppia di Uomini e Donne e quello di Briga e di Arianna Montefiori. Il cantante e la sua sposa stanno per diventare genitori per la prima volta, ma la gravidanza ha portato a loro anche un grande dolore.

Arianna Montefiori, il dolore per il gemellino perso

Arianna Montefiori era raggiante nel pomeriggio di Verissimo, con gli occhi pieni di aspettativa e il sorriso di chi sta per realizzare il proprio sogno. Quello di diventare mamma è per lei un desiderio da tanto tempo, “volevo solo costruire una famiglia”. Ottenerlo, però, è stato più difficile del previsto. “Abbiamo dovuto fare delle analisi per accertarci che andasse tutto bene, non c’era nessuna problematica e quindi non capivamo quale fosse il problema. – ha raccontato l’attrice – Ci siamo fatti dare un piccolo aiuto, abbiamo fatto la primissima cosa che si fa, quello meno invasiva ed eccoci qua”.

La tanto sperata gravidanza è arrivata dopo cinque anni di tentativi. “Siamo stati tranquilli, noi sapevamo non potevamo essere grandi impedimenti. Avevamo tanta fiducia nel processo” racconta Briga, che aggiunge che “queste cose possono anche compromettere la coppia, ma il nostro rapporto è forte”.

Il momento peggiore, però, è arrivato proprio durante la gestazione. La gravidanza di Arianna era iniziata come gemellare, poi purtroppo “un feto si è assorbito”. Il dolore è ancora forte nella futura mamma: “Non l’ho vissuta con serenità perché mi sentivo già mamma di due bambini, sono stata molto male. Però, ho parlato con il medico e col tempo mi sono tranquillizzata”. Oggi, pensa con dolcezza al piccolo “angioletto che ci protegge”.

Briga sarà papà di una femminuccia

Briga ha raccontato anche di come aver scoperto di star per diventare papà. “Eravamo tornati da un concerto e mi ha fatto trovare una busta, quando ho messo la mano dentro e ho sentito il test di gravidanza…come l’ho visto mi sono disperato”. Ma lo shock si è ben presto trasformato in pura gioia, ancora più grande adesso che l’ex concorrente di Amici ha scoperto il sesso del bebè.

In diretta a Verissimo si è svolto il gender reveal di Mattia e Arianna. Aiutante di Silvia Toffanin nell’impresa è stato Baires, l’amato cagnolone della coppia. Il cucciolo è arrivato in studio correndo spensierato, adornato da un tenero tutù rosa. Il messaggio è chiaro: sarà una femminuccia che, spiegano i genitori, dovrebbe nascere in primavera, nel mese di aprile.

La storia d’amore di Mattia e Arianna

Sono ormai sei anni che Mattia (questo il vero nome di Briga) e Arianna sono inseparabili. I due si sono conosciuti grazie alla migliore amica di lei, la comica Diana del Bufalo. “Fidati, siete perfetti” disse Diana a un’allora scettica Arianna. E invece aveva ragione. “È stato un bellissimo colpo di fulmine” ha raccontato il cantante. Il matrimonio è arrivato tre anni dopo, il 18 dicembre 2021, con un’intima cerimonia in Vaticano.