Anticipazioni Verissimo del 15 novembre, il ricordo di Peppe Vessicchio

IPA Peppe Vessicchio

La puntata di Verissimo del 15 novembre si preannuncia come una delle più dense della stagione, ricca di emozioni e di volti amatissimi dello spettacolo e della tv. A guidare il pubblico è ancora Silvia Toffanin, che porta nel suo salotto del sabato storie differenti, da quella di Edwige Fenech – appena tornata al cinema – all’omaggio di Peppe Vessicchio.

Verissimo, le anticipazioni del 15 novembre

Al centro dell’appuntamento, un momento particolarmente toccante: il ricordo del maestro Peppe Vessicchio, scomparso sabato scorso all’età di 69 anni. La trasmissione gli renderà omaggio attraverso l’ultima intervista concessa proprio a Verissimo, una conversazione che oggi assume un valore ancora più prezioso. Una testimonianza spontanea e luminosa, com’era nel suo carattere, in cui il musicista aveva ripercorso la sua carriera, soffermandosi sull’amore per la musica e sul rapporto profondo con il pubblico.

Accanto a questo momento commemorativo, la puntata ospiterà figure amatissime dal pubblico. Edwige Fenech, icona intramontabile del cinema italiano, tornerà nello studio di Silvia Toffanin per raccontare il suo rientro sul grande schermo con Il Maestro, di cui Pierfrancesco Favino è protagonista. L’attrice, che da anni coltiva il suo ruolo dietro le quinte come produttrice, racconterà delle scelte coraggiose che hanno caratterizzato la sua vita e la sua carriera, trasformazioni personali e quel rapporto speciale con il set che non l’ha mai abbandonata.

Gli altri ospiti

Dalle pagine dell’informazione, arriverà poi Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, per un’intervista che va oltre il suo lato professionale che è anche quello più conosciuto. La giornalista, da sempre simbolo di grande rigore, si lascerà andare a un racconto più personale, mostrando sfumature meno note della sua storia e della sua vita lontano dalle telecamere.

Lo studio accoglierà anche una coppia molto amata dal pubblico giovane: Briga e Arianna Montefiori, uniti dall’amore e da un imminente cambiamento. I due, in attesa del loro primo bebé, condivideranno emozioni, timori e quello che stanno provando in questo momento così particolare del loro matrimonio.

Dal mondo di Uomini e Donne, invece, arriverà la storia d’amore nata tra Martina e Gianmarco, una relazione fresca ma già molto discussa, che troverà a Verissimo lo spazio per raccontarsi in maniera più approfondita. Tra dichiarazioni, chiarimenti e qualche inevitabile emozione, la coppia ripercorrerà le tappe del sentimento sbocciato nel dating show di Maria De Filippi.

A completare il ricco parterre di ospiti sarà Sevda Erginci, interprete di Zeynep nella serie turca Forbidden Fruit, diventata un piccolo fenomeno di pubblico su Canale5. L’attrice porterà uno sguardo internazionale e una narrazione diversa, fatta di set lontani, personaggi complessi e di un successo che continua a crescere.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda su Canale5 dalle 16,30 e in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social, attraverso le condivisioni degli highlights sui canali ufficiali, e trasmite l’hashtag che ogni settimana raccoglie le centinaia di commenti del pubblico da casa. L’appuntamento con il talk show di Silvia Toffanin si ripete domenica 16 novembre, con una nuova puntata.

