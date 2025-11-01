Briga e Arianna Montefiori presto genitori: la prima foto col pancione

Mattia Briga e la moglie Arianna Montefiori sono in attesa del primo figlio: le foto col pancione sono emozione pura

IPA Mattia Briga e Arianna Montefiori

“Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui”. Con queste parole, Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato su Instagram l’arrivo del loro primo figlio, condividendo con i fan il loro momento di felicità.

Mattia Briga diventa papà

Il cantante romano, noto per la sua sensibilità artistica e per un percorso musicale che spesso ha ignorato le mode del momento (com’è nello stile di Briga, fin dal principio), ha scelto di rivolgersi direttamente al piccolo in arrivo, accompagnando la dedica con una galleria di scatti che raccontano molto delle emozioni di quest’ultimo periodo. Accanto a lui, la moglie — l’attrice Arianna Montefiori — sorride dolcemente, con lo sguardo luminoso di chi custodisce un segreto che non vedeva l’ora di rivelare: un pancino che cresce rapidamente, ma già pieno di promesse e di vita nuova.

Le immagini pubblicate mostrano una sequenza di momenti familiari che raccontano l’attesa con grande naturalezza. In uno degli scatti più toccanti, Arianna è immortalata sul lettino durante un’ecografia: sul suo volto si legge l’emozione di chi, per la prima volta, percepisce la realtà di un sogno che prende finalmente forma. In un altro, Briga stringe la mano della moglie, visibilmente commosso, mentre si preparano per dare l’annuncio più bello.

La gioia di Baires

Non manca il dettaglio più tenero: l’ecografia appesa al collare del loro labrador, Baires, che sembra condividere l’attesa con lo stesso entusiasmo dei futuri genitori. “Mamma, Papà e Baires”, scrive infatti Briga in chiusura del post, una firma che racchiude l’idea di una famiglia già unita, pronta ad accogliere una nuova vita.

L’annuncio ha immediatamente suscitato un’ondata di affetto e congratulazioni da parte di amici, colleghi e fan. Molti hanno ricordato come la coppia, unita dal 2019 e sposata dal 2021, abbia sempre mantenuto un profilo discreto, lontano dai clamori mediatici, preferendo raccontarsi solamente quando ne hanno sentito il bisogno. La notizia della gravidanza è arrivata dunque come una celebrazione naturale del loro amore, cresciuto nel tempo ma lontano dalle dinamiche social che sono tipiche di questo periodo.

Arianna, volto amato di serie come Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro, ha sempre mostrato un legame profondo con la dimensione familiare e con i valori della quotidianità. Per Briga, invece, l’arrivo del primo figlio segna un nuovo capitolo anche dal punto di vista personale e artistico. Il cantautore, che negli ultimi anni ha spesso raccontato nei testi il desiderio di stabilità e appartenenza, sembra ora aver trovato una serenità matura, quella che solo la prospettiva di diventare padre può regalare.

Alla vigilia del decennale di Nerver Again, per il quale aveva concepito un tour poi rimandato, aveva raccontato in un’intervista resa a Sky: “Non esistono formule magiche: ognuno deve conoscere se stesso, lo dicevano già i greci. Ma so che è un percorso difficile, che implica una grossa fatica. Sai cosa vuoi e cosa non vuoi. Il mio percorso e la mia storia con Arianna (Montefiori, sua moglie, ndr) sono figlie di tanta vita”.