Briga, rinviato di aluni mesi il concerto a Milano: “Motivi personali”

IPA Briga

Cambio di programma per i fan di Briga: il concerto inizialmente previsto per il 17 novembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano è stato infatti ufficialmente rinviato al 4 maggio 2026. A comunicarlo è stata la produzione dell’artista, specificando che la decisione è stata presa per motivi personali del cantante che al momento non sono stati resi noti. Una notizia che ha inevitabilmente sorpreso il pubblico, ma che non ha intaccato l’affetto dei tanti sostenitori pronti ad attendere qualche mese in più per rivederlo sul palco.

Briga, concerto milanese rinviato per motivi personali

Briga è uno di quegli artisti che non passano inosservati: carismatico, passionale e autentico, ha saputo conquistare il pubblico con la sua musica che unisce rabbia e romanticismo fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, nel 2015, dove si era classificato secondo. Dopo aver annunciato il suo attesissimo tour, i fan si preparavano a rivederlo dal vivo a Milano, ma la recente notizia ha cambiato i piani. L’appuntamento però è solo rimandato: il ritorno sul palco ancora più intenso, carico di emozioni e nuova energia avverrà nel maggio del 2026.

Briga, da sempre legato a un rapporto diretto con i suoi fan, non ha nascosto la delusione per il rinvio, ma ha garantito che il concerto milanese sarà ancora più speciale. Il Sentimenti Club Tour, infatti, rappresenta per lui una tappa importante, un ritorno alla dimensione live più intima e autentica, dove ogni canzone diventa un racconto e ogni parola si trasforma in emozione condivisa.

Per chi ha già acquistato i biglietti, non ci sarà alcuna perdita: i tagliandi resteranno validi per la nuova data, tuttavia, chi non potrà partecipare al concerto del 4 maggio potrà richiedere il rimborso entro e non oltre l’11 novembre, seguendo le modalità indicate dal circuito di vendita ufficiale.

Un piccolo slittamento, dunque, che non ferma l’entusiasmo. Milano dovrà attendere ancora un po’ prima di accogliere Briga, ma se c’è una cosa che il pubblico sa è che la sua musica, fatta di intensità e sincerità, saprà ripagare l’attesa con un live che promette emozioni vere e un’atmosfera indimenticabile.

Briga, il nuovo progetto Sentimenti Club Tour sancisce la maturità artistica

Dopo il successo del tour celebrativo per i dieci anni di Never Again, Briga ha deciso di riportare sul palco la sua essenza più vera, quella che mescola rabbia e romanticismo, parole taglienti e melodie che arrivano dritte al cuore. Non un semplice concerto, dunque, ma un viaggio attraverso tre atti musicali che raccontano la sua evoluzione, dall’energia travolgente del rock, al rap che lo ha reso un nome di riferimento della scena italiana, per chiudere con un set acustico intimo, in cui la voce e le parole diventano protagoniste assolute.

I fan tuttavia dovranno aspettare per ascoltare e vedere dal vivo il loro beniamino che, in questi anni, ha saputo raggiungere importanti traguardi e conquistarsi la fiducia e l’affetto del pubblico.

Romano, classe 1989, Briga ha iniziato la sua carriera nel mondo del rap, facendosi notare per i testi diretti e poetici, capaci di raccontare con sincerità la realtà dei giovani. Il grande salto arriva nel 2015 con la partecipazione ad Amici, dove conquista il pubblico grazie al suo stile unico, a metà tra hip hop e cantautorato. Da lì, una serie di successi: l’album Never Again, Talento e Che cosa ci siamo fatti scalano le classifiche, confermando la sua maturità artistica. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo con il brano Un po’ come la vita, mostrando un lato più sofisticato e melodico. Oggi Briga è un artista completo, capace di unire forza e sensibilità, rimanendo sempre fedele alla sua autenticità e al legame profondo con i suoi fan.