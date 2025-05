Verissimo, Arianna Montefiori e Briga: “Ecco chi è stato il nostro cupido”

La loro storia d’amore non ha nulla da invidiare alle trame da prime time: Arianna Montefiori e Briga si sono conosciuti grazie a una mossa da Cupido di Diana Del Bufalo, che un giorno ha sparato dritto al cuore della sua amica: “Sai con chi saresti perfetta? Con Briga”. Lei sulle prime ha tentennato, ma Diana ha insistito. E ci ha preso in pieno.

A Verissimo i due si sono raccontati senza freni, tra tenerezze, confessioni e battute da backstage. Lui, con dieci anni di carriera alle spalle e l’anima da poeta metropolitano. Lei, attrice con l’allure da protagonista di fiction ma i piedi ben piantati per terra. Sembravano due pianeti lontani, invece orbitano alla perfezione nella stessa galassia. “Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà”. Lo hanno detto davanti a un altare. Ma lo ripetono, in fondo, ogni giorno.

Arianna Montefiori e Briga, la proposta di matrimonio di lui ai Giardini Vaticani

Arianna Montefiori, dopo le parole di Diana Del Bufalo, inizialmente tentenna: “Briga? Non credo sia il mio tipo”. Ma poi si trova a una cena con lui e altri amici, riceve un messaggio sotto al tavolo (“Ti vorrei abbracciare”), si alza, lui pure, e scatta quell’abbraccio che ancora oggi portano addosso. Arianna lo ammette senza giri di parole: “Gliel’ho fatta sudare“. E Mattia rincara: “Ogni tanto ancora mi chiede: mi corteggi?”. Il feeling tra i due non ha mai avuto bisogno di presentazioni, era tutto lì, sin da subito.

Nel 2021 arriva la proposta di matrimonio, e se vi immaginate candele e violini, siete fuori strada. Arianna pensa di passare una giornata serena ai Giardini Vaticani: fiori, foto, la sorella di Mattia che arriva con una scusa. Ma lui è pallido, tesissimo. E infatti, quando si inginocchia con l’anello in mano, Arianna capisce: “Ok, forse sta succedendo”. Non è il primo anello che le regala: al compleanno gliene aveva già dato uno, ma aveva dovuto spiegare che non era quell’anello. Questa volta, invece, niente parole: solo gesto, solo cuore.

Il matrimonio, una festa tra emozioni e famiglia, in ricordo del papà

Il matrimonio di Arianna e Briga è stato una festa vera, con le risate alte e i cuori leggeri, anche se fuori c’era ancora l’eco della pandemia. Il momento che ha commosso tutti fino al midollo è stato il ballo con il padre di Arianna. Un gigante buono, alto due metri, reduce da un infarto bruttissimo l’anno prima.

“Mi avevano detto che forse non ce l’avrebbe fatta. Ma lui è forte come un leone”, racconta lei, ancora con la voce incrinata. In quell’abbraccio c’era tutto: la paura, il sollievo, l’amore. Papà ha ballato, ha fatto onore a tutto il buffet (parola di Arianna) e le ha regalato uno dei ricordi più belli della sua vita. La recitazione arriva da papà, attore con la A maiuscola. La danza invece è tutta farina del sacco della mamma.

Briga e il nuovo album “Sentimenti”: canzoni scritte per Arianna

Briga, all’anagrafe Mattia Bellegrandi, ha fatto della scrittura il suo rifugio. Non viene da una famiglia di artisti: il padre è avvocato, la madre insegnante. Ma da entrambi ha ereditato l’amore per le parole. “Scrivere è la mia più grande ambizione. Tutte le canzoni dell’album le ho scritte io”, dice. Il nuovo disco, intitolato Sentimenti, ha in copertina una foto inedita della coppia ed è interamente dedicato alla loro storia.

Briga e Arianna vogliono diventare genitori: il desiderio e le difficoltà

“Vorremmo tanto diventare genitori. Io da piccolo sognavo di avere tanti bambini”, confida Mattia a Silvia Toffanin, con la voce bassa ma dritta. E Arianna lo segue, senza edulcorare: “Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente a volte non succede nei tempi in cui uno vorrebbe. Forse dovremo affrontare un percorso alternativo, e va bene così”. Un messaggio potente, per chi si sente in difetto o rimane in silenzio per paura di sentirsi sbagliata.