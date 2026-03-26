Briga e Arianna Montefiori genitori: la felicità e la prima foto dall’ospedale su Instagram

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. L'annuncio dolcissimo con una foto pubblicata su Instagram.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Arianna Montefiori e Briga

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. Il cantante e l’attrice hanno annunciato su Instagram la nascita della loro prima figlia, pubblicando una foto dolcissima dall’ospedale.

Briga e Arianna Montefiori genitori: la prima foto con Allegra

Una gioia immensa per Arianna Montefiori e Briga che traspare dalle foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Negli scatti l’attrice stringe fra le braccia la figlia appena nata, mentre il cantante sorride accanto a loro, con gli occhi lucidi. Un’immagine che racconta una felicità arrivata dopo un percorso lungo e difficile, frutto di un grandissimo amore, come raccontato dai diretti interessati.

“Figlia di un immenso amore”, hanno scritto Arianna e Briga, annunciando anche il nome della piccola che hanno scelto di chiamare Allegra. Legati dal 2019, dopo un incontro organizzato da Diana Del Bufalo, migliore amica di Arianna Montefiori, i due si sono sposati nel 2021 e nel 2025 hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio.

Talento di Amici di Maria De Filippi lui, attrice di tantissime fiction lei, formano una delle coppie più solide e seguite del mondo dello spettacolo. Complici anche tanti video pubblicati sui social in cui raccontano la loro vita quotidiana, fatta di tenerezze, piccoli litigi, ma anche piccole disavventure.

“Chiudo Mattia fuori di casa troppe volte. Sono mamma accondiscendente di un Labrador”, ha scritto Arianna nella sua biografia social, a indicare l’aria di serenità e gioia che si respira in casa loro.

La gravidanza di Arianna Montefiori: “Erano gemelli uno non ce l’ha fatta”

Ospite di Verissimo insieme a Mattia Briga, Arianna Montefiori aveva parlato della sua gravidanza, spiegando di aver vissuto dei momenti difficili. L’attrice e il cantante avevano confidato di aver avuto difficoltà nel creare la famiglia che sognavano tanto.

“Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia – aveva rivelato Arianna, visibilmente commossa -. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene”.

Briga aveva poi confessato che inizialmente la moglie aveva scoperto di avere una gravidanza gemellare, poi però era accaduto qualcosa. “Purtroppo un feto si è riassorbito”, aveva detto. Un dolore per Arianna Montefiori che non aveva nascosto di aver sofferto molto dopo aver saputo dai medici che uno dei due gemelli non ce l’aveva fatta. “Io mi sentivo già mamma di due bambini – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l’avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c’è un angioletto che ci protegge”.