Amici 25, Riccardo Stimolo nella bufera dopo il gesto terribile. Le scuse e cosa accade ora

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Discussioni accese e la richiesta di un provvedimento: il gesto (terribile) di Riccardo Stimolo ad Amici 25 ha creato non poche polemiche. Il cantante era infatti finito nella bufera dopo aver insultato l’allievo Alessio durante una lite, riservandogli un gesto di cattivo gusto. Il suo comportamento non era sfuggito al pubblico che aveva chiesto a gran voce la sua espulsione, memore anche di altri atteggiamenti irrispettosi di Riccardo. Nel 2023 infatti aveva rivolto dei commenti omofobi nei confronti di un tik toker.

Amici 25, le parole di Riccardo Stimolo

Dopo le polemiche, Riccardo Stimolo ha deciso di dire la sua e, di fronte agli altri allievi della scuola di Maria De Filippi, ha provato a scusarsi. “Ci vuole un po’ di forza per parlare davanti a voi – ha detto -, ma non è più il momento di scappare, di fare il bambino che si nasconde dietro gli altri o perché gli altri l’hanno fatto”.

Il cantante ha poi parlato del suo comportamento, affermando che sarebbe stato sempre escluso durante il periodo dell’adolescenza: “Ho sempre avuto un carattere per cui scherzo su tutto, a volte sono anche appiccicoso e invadente – ha confessato -. Quando ero alle medie vedevo le persone che stavano insieme, mentre io venivo emarginato. Succedeva alle medie, alle superiori e a calcio”.

Riccardo ha inoltre spiegato che ad Amici 25 sperava che le cose sarebbero cambiate e che avrebbe trovato finalmente un po’ di felicità: “Quando sono entrato qua dentro, mia madre era contenta, le cose stavano andando bene – ha svelato -. Ma quando è successa la cosa dei commenti che ho scritto su Threads, le è crollato il mondo addosso. Ho visto che li ho delusi ancora”.

Infine il cantante ha voluto scusarsi ancora: “Vi chiedo scusa perché so che certe volte non riconosco il limite. Vorrei ricominciare da qua, che fosse un punto di inizio e che vada nella direzione di rendere felice i miei genitori”, ha concluso.

Cosa succederà ora a Riccardo Stimolo

Sui social la reazione di fronte al comportamento di Riccardo Stimolo è stata piuttosto dura, ma per ora sembra che la produzione di Amici 25 sia decisa a non prendere altri provvedimenti. Il cantante – che fa parte della squadra di Rudy Zerbi – si è scusato a cuore aperto e questa scelta avrebbe chiuso, almeno per ora, la questione.

Nel frattempo il 22 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Amici 25, un appuntamento importantissimo in vista del Serale. Nello studio di Maria De Filippi arriveranno tanti ospiti fra cui Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato, chiamate a giudicare le esibizioni degli allievi.

Attesissimo anche Briga, ex allievo di Amici molto amato dal pubblico, che canterà Sognatori, brano dedicato ad Arianna Montefiori, attrice e moglie del cantante in attesa del loro primo figlio. Nel corso della puntata verranno inoltre assegnate nuove maglie e ad accedere al Serale sarà Angie.

Non andrà bene invece al ballerino Simone. Le sue coreografie infatti non riusciranno a convincere Emanuel Lo. Il coreografo le valuterà con un netto “no”, scatenando la reazione di Veronica Peparini.

