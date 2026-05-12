Amici 25, chi sono i finalisti

La finale di Amici 25 sta per arrivare: chi sono i finalisti dello show di Maria De Filippi

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IPA Rudy Zerbi

Amici 25 è ormai giunto alle battute finali. L’ultima puntata dello show di Maria De Filippi si avvicina dopo la proclamazione dei finalisti: saranno loro a sfidarsi, una esibizione dopo l’altra, per conquistare il titolo.

Chi sono i finalisti di Amici 25

Nel corso della semifinale di Amici 25, Maria De Filippi ha incoronato i finalisti di questa edizione, fra dibattiti, scontri fra i professori e grandi emozioni.

Il primo a ottenere l’accesso alla finalissima è stato Nicola che ha ottenuto la maglia dorata dopo essersi esibito sulle note della canzone Ovunque Sarai di Irama. Una performance dedicata alla madre scomparsa.

“Era un’infermiera, l’ho sempre vista come una supereroina per come ha affrontato il periodo del Covid, sempre con il sorriso e la positività – ha raccontato il ballerino -. Vorrei che nel pezzo si vedesse un inno alla vita, non l’assenza”.

La sua esibizione ha emozionato i giudici che hanno voluto regalargli un biglietto per la finale. L’abbraccio con Maria De Filippi e le lacrime hanno suggellato il suo trionfo nella puntata. “Quando sua madre stava male, gli consentivamo di andare a trovarla in ospedale – ha raccontato la conduttrice -. Lui un giorno si è presentato con un mazzo di fiori per tutti noi, è stato un gesto speciale”.

Proprio lui sarebbe, secondo molti, il favorito per la vittoria.

Poco dopo altri due allievi hanno ottenuto il pass per la finalissima: Emiliano e Alessio, considerati dalla giuria come due grandi talenti da premiare. Emiliano ha battuto Lorenzo, mentre Alessio ha colpito Cristiano Malgioglio che l’ha definito “una vera star”.

Poco dopo è stata la volta di Elena, cantante della squadra di Rudy Zerbi, che ha ottenuto il quarto posto a disposizione per la finale di Amici 25. Durante il daytime diversi compagni l’avevano indicata come “non meritevole” di proseguire, ma alla fine il talento e la determinazione hanno avuto la meglio.

La sfida si è poi spostata su Lorenzo ed Angie: due cantanti per un solo posto in finale. Al termine di una lunga attesa i giudici si sono divisi, creando una vera e propria situazione di stallo. L’intervento di Maria De Filippi è stato provvidenziale. La conduttrice ha infatti deciso che i due ragazzi si sfideranno al televoto all’inizio della puntata finale di Amici 25. Sarà dunque il pubblico a decidere chi dei due continuerà l’avventura, sognando la coppa dello show.

“Io adesso non ho un finalista, non posso aprire il led e dare la maglia a uno di voi due – ha detto la presentatrice -. Non voglio nemmeno spingere un giurato a cambiare idea, perché credo che sia frutto di una conoscenza e una valutazione di varie puntate. La prima cosa che mi viene in mente è aprire il televoto in finale. Lasceremo la decisione a casa”.

Quando andrà in onda la Finale di Amici 25

Quando vedremo la Finale di Amici 25? L’appuntamento non sarà, come sempre, per sabato, bensì domenica 17 maggio. Mediaset infatti ha scelto di spostare la messa in onda dell’ultima puntata dello show per evitare lo scontro con l’Eurovision Song Contest 2026. Il programma, in onda sulla Rai, vedrà salire sul palco di Vienna, Sal Da Vinci per rappresentare l’Italia. Un evento attesissimo che, di conseguenza, sarà seguito da milioni di telespettatori.