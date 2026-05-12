Serale di Amici 25, quando va in onda la finale e perché slitta

Quando va in onda il "Serale di Amici 25": la data della finale e perché slitta alla domenica e non viene trasmesso al sabato

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

La finale di Amici 25 non va in onda sabato 16 maggio. Maria De Filippi e Mediaset hanno deciso di spostare l’appuntamento a domenica 17 maggio, in prima serata su Canale 5. E non è stata una scelta casuale: sabato sera Rai 1 trasmette la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 da Vienna, con Sal Da Vinci in gara per l’Italia con Per Sempre Sì. Uno scontro frontale che avrebbe rischiato di disperdere pubblico e, soprattutto, voti del televoto, fondamentali per una finale che si gioca in diretta. La scelta, del resto, non è inedita: Mediaset ha già adottato questa strategia in passato, e Maria De Filippi è sempre oculata.

Quando va in onda la finale di Amici 25

Domenica 17 maggio è quindi la serata decisiva per la finale di questa edizione del talent di Maria De Filippi. La puntata va in diretta, a differenza degli appuntamenti precedenti del Serale che sono stati registrati, e decreta il vincitore assoluto di Amici 2025-2026. Il pubblico da casa ha un ruolo attivo attraverso il televoto, e questo rende lo spostamento alla domenica ancora più sensato. Andare in onda contemporaneamente all’Eurovision non è la scelta più sensata, non per la finalissima.

Al momento i finalisti certi sono quattro: Emiliano, Nicola, Alessio ed Elena. Il quinto nome viene deciso proprio durante la puntata di domenica: a sfidarsi per l’ultimo posto sono Angie e Lorenzo. I due erano rimasti in bilico dopo l’ottava puntata del Serale, quella del penultimo appuntamento, in cui non c’è stato nessun eliminato. La giuria composta da Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio si era spaccata a metà: Malgioglio e D’Amario per Lorenzo, Amadeus e D’Alessio per Angie. Il verdetto è stato rimandato alla finale, dove a decidere le sorti è il pubblico.

Una volta definito il quinto finalista, ognuno gareggerà per sé. Alla fine della serata viene proclamato il vincitore generale, che si aggiudica il montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro, più i vincitori nei circuiti di canto e ballo. Come nelle ultime edizioni, nel corso della puntata non mancano ulteriori premi da assegnare, tra cui quello della critica.

Angie e Lorenzo, la sfida per il quinto posto in finale

Il ballottaggio tra Angie e Lorenzo è uno degli elementi di maggiore attesa per la finale. Entrambi hanno avuto un percorso importante all’interno del programma: la decisione passa ora nelle mani del pubblico, che vota in diretta durante la puntata di domenica sera.

L’ottava puntata del Serale, condotta come sempre da Maria De Filippi, aveva visto tra gli ospiti Belen Rodriguez, Giulia Michelini, Irama e Giordana Angi. Una puntata ricca ma senza eliminazioni, che ha di fatto preparato il terreno per una finale carica di aspettative.

Per Maria De Filippi e per Amici, lo spostamento alla domenica è una mossa che punta a proteggere l’evento più importante della stagione. E l’Eurovision è ormai un appuntamento irrinunciabile per il pubblico: da tempo la competizione è seguitissima, e quest’anno c’è molta attesa per l’esibizione in grande stile di Sal Da Vinci, che ha già conquistato il primo posto a Sanremo 2026.